Los rieles de las ventanas son una de esas zonas de la casa que suelen pasar desapercibidas durante la limpieza. Su reducido tamaño, las esquinas y los espacios donde se acumulan polvo, cabellos y pequeños residuos hacen que retirar la suciedad sea mucho más complicado que limpiar otras superficies.

Además, añadir agua puede convertir el polvo acumulado en una pasta difícil de retirar y dejar humedad en una zona poco ventilada. Por eso, existe una alternativa sencilla para hacer una limpieza más controlada: utilizar vinagre, papel higiénico o servilletas y un cepillo de dientes viejo.

Así puedes limpiar tus ventanas de riel El Cronista | GPT

Vinagre y papel: una combinación para retirar la suciedad

El vinagre puede ayudar a aflojar y eliminar parte de la suciedad adherida en los rieles, mientras que el papel higiénico o las servilletas permiten recoger los residuos sin necesidad de empapar la superficie. Al utilizar una cantidad pequeña de vinagre, se evita convertir el riel en una zona excesivamente húmeda.

El cepillo de dientes viejo también resulta útil porque permite llegar a las esquinas y ranuras donde el papel no entra con facilidad. Una recomendación importante es usar el cepillo para desprender la suciedad y dejar que el papel sea el encargado de recogerla, evitando tener que tocar directamente los residuos con las manos.

Representación creada con IA

Paso a paso para limpiar los rieles correctamente

Antes de comenzar, conviene retirar primero la mayor cantidad posible de polvo y residuos sueltos. Después, el vinagre puede utilizarse de manera puntual para ayudar a despegar la suciedad más adherida, siempre procurando no empapar los rieles.

Retira el polvo suelto: utiliza un papel higiénico o una servilleta seca para recoger los residuos visibles.

Aplica vinagre: humedece ligeramente una pequeña cantidad de papel con vinagre, sin saturarlo.

Pasa el papel por el riel: limpia las zonas accesibles para retirar la suciedad superficial.

Usa el cepillo de dientes viejo: frota suavemente las esquinas, ranuras y puntos donde haya residuos acumulados.

Recoge la suciedad: utiliza papel higiénico o servilletas para retirar los restos que el cepillo haya desprendido.

Repite donde sea necesario: si quedan zonas sucias, vuelve a aplicar una pequeña cantidad de vinagre y cepilla nuevamente.

Termina con papel seco: pasa una servilleta o papel higiénico limpio para retirar cualquier resto de humedad y suciedad.

Este método permite limpiar una de las partes más difíciles de las ventanas sin recurrir a grandes cantidades de agua ni a secadoras. La clave está en trabajar poco a poco, utilizar el vinagre con moderación y aprovechar el cepillo para llegar a los espacios estrechos.