El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a toda la población del territorio azteca por pronóstico de tormentas que podrían acarrear un diluvio de más de 24 horas. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó en detalle cuáles serán los estados del país que a partir del domingo 5 de abril podrían verse afectados por el agua, los vientos inestables y la posible caída de granizo. El SMN confirmó que a partir del domingo 5 de abril, el frente frío núm. 43 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionando con una vaguada en altura y con un canal de baja presión. Estos sistemas generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del país, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada al frente generará un descenso de las temperaturas sobre el norte y centro del territorio mexicano, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec. De igual forma, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. El SMN pone el foco a su vez en otros canales de baja presión y el ingreso de humedad, que generarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro). Cabe destacar que las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. En este sentido, el pronóstico de lluvias para hoy 5 de abril de 2026 mantiene la alerta vigente en los siguientes estados: