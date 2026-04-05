Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Gala que se recuerda cada 6 de abril. Santa Gala fue una figura destacada en la Roma antigua, conocida por su profunda devoción religiosa. Hija del cónsul Símaco, su vida estuvo marcada por la fe y la dedicación a Dios, especialmente tras la muerte de su esposo. Esta pérdida la llevó a buscar consuelo y propósito en la oración y en la práctica de obras santas. Durante muchos años, Santa Gala vivió cerca de la iglesia de San Pedro, donde se entregó a la limosna, el ayuno y otras actividades que reflejaban su compromiso con la espiritualidad. Su vida fue un ejemplo de entrega y sacrificio, inspirando a otros a seguir un camino de fe y caridad. El papa San Gregorio Magno, en el siglo VI, describió el feliz tránsito de Santa Gala, lo que resalta su importancia en la historia de la iglesia. Su legado perdura como símbolo de devoción y servicio a los demás, convirtiéndola en una figura venerada en la tradición cristiana. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 6 de abril de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de San Prudencio Galindo, un santo del siglo IX conocido por su labor pastoral. También se recuerda a la Beata Catalina de Palancia, del siglo XV, quien es venerada por su dedicación a la vida religiosa y su compromiso con la comunidad.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentran el Beato Ceferino Agostini, del siglo XIX y San Eutiquio, del siglo VI, ambos reconocidos por su fe y contribuciones a la iglesia. San Filarete, del siglo XI y San Guillermo de Dinamarca, del siglo XIII, también son parte de esta celebración, cada uno con su propia historia de devoción y servicio.Además, se recuerda a San Ireneo, del siglo IV y al Beato Miguel Czartoryski, del siglo XX, así como a San Pedro de Verona, del siglo XIII y a la Beata Petrina Morosini. Por último, el día incluye la conmemoración de San Pablo Lè Bao Tinh, del siglo XIX y el Beato Notkero Bálbulo, del siglo X, quienes han dejado un legado espiritual significativo.