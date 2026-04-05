Un cambio en los controles migratorios de Estados Unidos comenzó a tomar forma en los últimos días y ya genera atención entre extranjeros que se encuentren en la búsqueda de iniciar el trámite de visa. Si bien la modificación no está relacionada con nuevos formularios ni con requisitos económicos, los solicitantes deberán prestar especial atención a una condición que se ha vuelto cada vez más determinante. El anuncio fue difundido por la Embajada estadounidense, desde donde emitieron una advertencia que pone el foco en la información personal disponible en internet. En particular, el eje está en cómo los ciudadanos del exterior que inicien este proceso gestionan su presencia digital durante el proceso de evaluación. Aunque el aviso es claro, todavía hay dudas sobre el alcance real de esta medida y a quiénes afecta directamente. Lo cierto es que el nuevo criterio introduce un factor que podría incidir en los tiempos y en el resultado del trámite para cualquiera de las 15 categorías de visa. El nuevo filtro de Estados Unidos ya fue confirmado y amplía la revisión de redes sociales para múltiples categorías de visas de no inmigrante. La información fue difundida por la embajada estadounidense en México. Desde el 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos extendió este control a 15 tipos de visas adicionales, que se suman a otras que ya estaban bajo supervisión. Entre las visas alcanzadas se encuentran A-3, C-3, G-5, H-3, H-4 (dependientes), K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U. También continúan bajo revisión las categorías H-1B, F, M y J. Estas visas están vinculadas a trabajo temporal, reunificación familiar, programas de intercambio y actividades culturales o religiosas. Según lo informado, el objetivo es reforzar los controles bajo criterios de seguridad nacional. El nuevo filtro de Estados Unidos establece además una condición clave: las cuentas en redes sociales deben mantenerse públicas durante todo el proceso de solicitud. De acuerdo con la advertencia oficial, tener perfiles privados puede retrasar el trámite o derivar en observaciones adicionales. Este punto se volvió central en la evaluación de los solicitantes. Las autoridades también remarcaron que una visa es un privilegio y no un derecho, por lo que puede ser cancelada si se detectan irregularidades o posibles riesgos. Este endurecimiento se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. La ampliación del control sobre redes sociales refuerza el rol de la información digital en los procesos migratorios actuales.