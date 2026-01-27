En esta noticia Otras ramas

Regional cerró el año pasado con una ganancia de MXN $1,816 millones, de los cuáles ocho de cada 10 pesos fueron generados por Banco Regional, según la información presentada por la emisora al público inversionista.

El resultado de 2025 representó un incremento de 7% en comparación con el resultado del año previo, lo que además le permitió alcanzar una Rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio (ROAE) de 19.1%.

El banco señaló que la cartera de crédito fue impulsada por los financiamientos en etapa 1 y 2 al cierre del cuarto trimestre del año pasado.

La cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 alcanzó un saldo de MXN $184,681 millones, lo que significó un crecimiento de 8% en comparación con el año anterior.

Dentro de ese tramo destacó la cartera comercial, que es la principal actividad de Regional, con un alza de 7% anual, para alcanzar MXN $154,404 millones.

Otro factor dentro de la cartera de riesgo bajo mostró un crecimiento de 12% anual.

En lo referente a la cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2, al cierre de 2025 este apartado alcanzó una cartera de MXN $3,715 millones con un incremento de 17% respecto al año previo.

“La cartera comercial con riesgo de crédito etapa 2 alcanzó un saldo de MXN $2,839 millones al cierre del 4T25, con un incremento de 21% respecto al mismo periodo del año anterior”, detalló Regional.

El riesgo de crédito en Etapa 2 (IFRS 9/NIIF 9) representa préstamos que han tenido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial, pero aún no presentan un deterioro crediticio evidente.

El banco precisó que la cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 acumuló un saldo de MXN $2446 millones. Además, el índice de morosidad se ubicó en 1.3% al final del Cuarto Trimestre de 2025, lo que representó un punto base más en la comparación anual.

El banco precisó que cuenta con una cobertura de reservas de 1.5 veces la cartera vencida al cierre del 4T25.

En este sentido, detalló que 77% de la cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 corresponde a financiamientos comerciales, mientras que 9% corresponde a créditos a la vivienda y 14% corresponde a créditos al consumo.

El otro 20% de la utilidad del banco correspondió a sus otras ramas de negocio.

La que tuvo la mayor aportación fue Start Banregio S.A. de C.V contribuyó con el 14%,

seguido por Inmobiliaria Banregio S.A. de C.V. con el 5% y Hey Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero con el 1% de la utilidad de Regional.