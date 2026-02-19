La economía de México enfrentará un crecimiento más moderado en 2026, influido por la desaceleración de Estados Unidos y un entorno de tasas de interés todavía restrictivo, aunque el sector asegurador contará con condiciones favorables, señaló Mapfre Economics en su informe Panorama económico y sectorial 2026. El análisis indicó que, tras la pérdida de dinamismo observada en 2025, el país transitará hacia una fase de expansión más contenida, condicionada por un menor impulso externo y un entorno financiero que aún exige cautela. “El crecimiento se verá condicionado por un menor impulso externo y por condiciones financieras aún restrictivas”, advirtió el informe. El documento expuso que la inflación continuará descendiendo durante 2026, aunque de manera paulatina, lo que abrirá espacio para una postura monetaria menos restrictiva, pero sin abandonar la prudencia. “La política monetaria avanzará hacia una postura menos restrictiva, pero manteniendo prudencia ante los riesgos externos”, señaló. El principal foco de riesgo para México seguirá siendo el entorno internacional, particularmente la evolución de la economía estadounidense y la persistencia de tensiones geopolíticas que han dejado de ser transitorias. Pese al freno económico, el informe destacó que el entorno macroeconómico, con crecimiento nominal positivo y tasas de interés estabilizadas en niveles estructuralmente superiores a los de la década pasada, favorecerá a la industria aseguradora. A escala global, Mapfre Economics estimó que las primas del ramo de No Vida crecerán 5.37% en 2026 y 5.34% en 2027, mientras que el segmento de Vida avanzará 6.05% y 6.23%, respectivamente. “El entorno macroeconómico resulta favorable para el sector asegurador, dada la correlación entre crecimiento nominal y demanda de seguros”, señaló el análisis. El organismo concluyó que en 2026 y 2027 se prevé una expansión moderada pero estable, en un contexto donde la gestión prudente de riesgos será determinante para sostener la estabilidad económica.