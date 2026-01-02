En esta noticia Concentración por tipo de seguro y región

El monto de las primas directas del sector asegurador en México creció 16% anual al cierre de 2024 y superó los MXN$ 919 mil millones; sin embargo, la tenencia de seguros entre la población adulta se mantuvo baja, de acuerdo con el Panorama de Inclusión Financiera 2025 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante ese año, la densidad del sector, medida a través de la prima per cápita, fue de casi siete mil pesos, mientras que la prima como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) representó cerca de tres por ciento.

En paralelo, el número de certificados vigentes de seguros de vida, pensiones, accidentes y enfermedades, daños sin automóviles y automóviles ascendió a 212.5 millones , lo que reflejó la amplitud del mercado asegurador, aunque no necesariamente una mayor cobertura entre la población.

Por tipo de producto, los seguros de automóviles mostraron el mayor dinamismo del sector, al registrar un aumento de 26% en el monto de primas respecto a 2023. En contraste, los seguros de pensiones y los de daños sin autos presentaron el menor crecimiento, ambos con una variación anual de cuatro por ciento, lo que evidenció un avance más moderado en estos ramos.

Concentración por tipo de seguro y región

En la composición de la cartera del sector asegurador, los seguros de vida concentraron 41% del total de primas y registraron el mayor número de certificados vigentes, con 44% del total.

En este segmento, las instituciones más sobresalientes fueron BBVA Seguros, Seguros Banamex y MetLife México, de acuerdo con el informe de la CNBV.

A nivel geográfico, la Ciudad de México concentró el mayor monto de primas en todos los tipos de seguros, lo que confirmó la elevada centralización del mercado.

En contraste, Tlaxcala presentó los montos más bajos en la mayoría de los ramos, mientras que en los seguros de pensiones y automóviles la última posición correspondió a Campeche.

En el comparativo internacional, la penetración del sector asegurador en México se ubicó en 2.5% del PIB en 2023, porcentaje que se mantuvo por debajo de Colombia, con 3.2%, aunque por arriba de Perú, con 2.0%, lo que reflejó el rezago del país frente a otros mercados de la región.

Pese al crecimiento observado en el monto de primas, la cobertura de seguros siguió siendo limitada entre la población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, la región Noreste fue la que presentó la mayor tenencia, con 32% de la población adulta con un seguro privado, mientras que las regiones Centro Sur y Oriente, y Sur reportaron niveles de 17 y 16%, respectivamente.