Banco Multiva, institución financiera de Grupo Vazol encabezado por Olegario Vázquez Aldir, realizó su primera emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por u$s 300 millones, misma que le permitirá expandir el crédito y participar en proyectos de mayor escala en sectores como infraestructura, energía y gobierno.

De acuerdo con un comunicado, los recursos obtenidos permitirán a Banco Multiva incrementar su capacidad para financiar proyectos de mayor tamaño, además de fortalecer su oferta de soluciones para empresas, entidades públicas e inversionistas.

“Esta operación constituye un voto de confianza en nuestro modelo de banca especializada y en la estrategia que hemos construido en torno a sectores fundamentales de México”, dijo Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva.

¿Qué es una emisión AT1?

Los instrumentos Additional Tier 1 (AT1) son valores híbridos considerados parte del capital regulatorio de un banco bajo los estándares internacionales de Basilea III.

A diferencia de un bono tradicional, una emisión AT1 no tiene un vencimiento obligatorio, puede ser perpetua y permite a la institución reforzar su capital sin emitir acciones ordinarias. Estos instrumentos pagan un cupón a los inversionistas, pero incluyen mecanismos que permiten absorber pérdidas —mediante la conversión en acciones o la amortización del instrumento, dependiendo de sus términos— si el banco enfrenta un deterioro significativo en sus niveles de capital.

Este tipo de emisiones son utilizadas para fortalecer los índices de capitalización, mejorar la capacidad de crecimiento del crédito y cumplir con los requerimientos regulatorios, aunque implican un mayor riesgo para los inversionistas, por ello, ofrecen rendimientos superiores a los de la deuda.

Refuerza estrategia de crecimiento

La emisión se generó tras un año de expansión para Banco Multiva. de acuerdo con datos de la institución dirigida por Tamara Caballero, la cartera de crédito alcanzó un máximo histórico de MXN$ 100,444 millones al cierre de 2025, un crecimiento de 39% respecto al año previo. Además, incorporó a su operación uno de los negocios fiduciarios más relevantes del país para fortalecer su capacidad de estructurar y administrar proyectos de gran escala.

De acuerdo con el documento, la colocación fue coordinada por Barclays, Goldman Sachs y Jefferies, mientras que White & Case, Robles Miaja y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton participaron como asesores legales de la transacción.