Femsa busca capitalizar el negocio de desayunos y café en Oxxo para reforzar la posición de la cadena en México, apoyándose en la marca de café Andatti y en la amplia red de tiendas de conveniencia que opera en el país. La empresa regiomontana planea aprovechar su infraestructura —la mayor del sector en México— con 24,297 tiendas, equivalentes a cerca del 95% de las sucursales de conveniencia registradas, para fortalecer su oferta de alimentos premium, principalmente café y desayunos. La estrategia forma parte del plan que impulsa el director general de Femsa, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, orientado a elevar el ticket promedio y atraer más visitas a las tiendas. El movimiento comenzó a finales de febrero, cuando la compañía lanzó una promoción para regalar un café Andatti mediano por persona en cualquier horario en las tiendas Oxxo. La iniciativa no se limita a esa campaña: durante marzo, la empresa también redujo precios en más de 50 productos básicos para el hogar como parte de una estrategia para impulsar el tráfico en tiendas. Las promociones estarán disponibles en 300 ciudades y municipios de México, incluidos estados como Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro y Quintana Roo. Las ventas de Oxxo forman parte de la división Proximidad Américas de Femsa, que al cierre de 2025 reportó 85,257 millones de pesos en ingresos, un crecimiento de 5.3% frente al año previo, de acuerdo con su reporte financiero. El Ebitda ajustado alcanzó 15,865 millones de pesos, un alza de 17.4%, mientras que la utilidad operativa se ubicó en 10,252 millones de pesos. Aun así, analistas de Barclays señalaron que el desempeño comercial estuvo ligeramente por debajo de sus expectativas. “Los resultados de ventas estuvieron ligeramente por debajo de nuestras expectativas, a pesar de superar las ventas comparables”, indicaron en un reporte. De cara a 2026, Femsa ve condiciones más favorables para el consumo en México. La empresa considera que la temporada de lluvias podría ser menos prolongada, lo que facilitaría la movilidad de los consumidores hacia las tiendas Oxxo. A esto se suma el impacto esperado del Mundial de Fútbol 2026, que históricamente impulsa el consumo de alimentos y bebidas en tiendas de conveniencia. “La perspectiva para 2026 es positiva, con un consumo más dinámico favorecido por eventos extraordinarios como el Mundial de fútbol”, dijo Alejandra Marcos, directora de análisis en Kapital Grupo Financiero. Analistas de Kapital mantienen una recomendación Compra sobre las acciones de Femsa, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores; esperan que el precio objetivo alcance los 241.60 pesos por unidad en los próximos 12 meses, equivalente a un incremento potencial de 24%.