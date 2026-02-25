Las acciones de Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueño de la popular cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, subieron 2.5% para escalar hasta los 196.72 pesos por unidad (Ciudad de México 10:26 horas) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras emitir su reporte financiero con mejor rentabilidad de la esperada, de acuerdo con Barclays. Al cuarto trimestre de 2025, reportó un incremento de 5.7% a 220,090 millones de pesos; al tiempo que la utilidad neta mayoritaria repuntó 59.7% a 8,525 millones desde los 5,535 millones de pesos, de acuerdo con el documento financiero. De acuerdo con la empresa, los ingresos fueron impulsados por el crecimiento en todas las unidades de negocio; además, mostraron un efecto de tipo de cambio ligeramente positivo. “Los resultados consolidados se situaron en líneas generales o ligeramente mejores de lo esperado, con una demanda subyacente estable que compensó el desempeño desigual de las categorías entre regiones”, explicaron analistas de Barclays en una nota. Al detalle, en la División de Proximidad Américas, los ingresos totales aumentaron un 5.3% en el periodo, presentando un incremento de 4.4% en las ventas de las mismas tiendas, junto con una expansión del 4.6%. El crecimiento de las ventas mismas-tiendas fue impulsado por un aumento del 5% en el ticket promedio y una disminución del 0.6% en el tráfico. En tanto que la División Salud reportó un aumento en ingresos de 4.6% interanual al alcanzar los 22,800 millones de pesos, ligeramente por encima de las estimaciones de Barclays, con un aumento del 4.7% en términos declarados en las ventas comparables. “Refleja los buenos resultados obtenidos en Colombia y Ecuador, compensados en parte por la continua debilidad en México”, mencionaron analistas del banco estadounidense. En tanto que la División Combustible, las ventas incrementaron un 3.6% interanual hasta alcanzar los 16,900 millones de pesos, ligeramente por encima de las proyecciones de Barclays. Lo anterior es consecuencia del crecimiento de 8.7% de las ventas en tiendas comparables, impulsado principalmente por el aumento de los volúmenes. Este reporte representa el primer informe financiero de José Antonio Fernández-Lagüera, nuevo director general de Femsa. Al respecto, el directivo se dijo convencido de que cuenta con dos activos — OXXO y Coca-Cola FEMSA—, “más notables y valiosos en sus respectivas industrias globales”; sin embargo, dijo que existen muchas oportunidades para sus plataformas de retail y de bebidas. Para este año, el nuevo directivo se dijo “optimista” y confiado pese a la debilidad en el consumo, principalmente en México. “Somos optimistas de que la resiliencia y fortaleza de nuestra plataforma diversificada geográficamente volverán a generarnos ventajas, mientras perseguimos nuestra ambiciosa agenda de crecimiento”.