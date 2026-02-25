El arranque de la nueva administración de Femsa ya tiene hoja de ruta. Bajo la dirección de José Antonio Fernández Garza-Lagüera, el grupo replanteó la estrategia en Spin y, en paralelo, priorizará el crecimiento del tráfico y la participación de mercado en OXXO por encima de la rentabilidad de corto plazo, mientras consolida sus apuestas en el formato de descuento Bara. Durante la conferencia con analistas del cuarto trimestre de 2025, el directivo explicó que, por ahora, el trámite para la licencia bancaria de Spin se pospondrá; mientras sus esfuerzos se concentran en fortalecer el ecosistema OXXO. El directivo explicó que la decisión obedece a una decisión estratégica que implica que Spin se reintegre al ecosistema OXXO sin que esto implique una fusión. El objetivo es que la fintech siga operando como unidad independiente y como apuesta estructural de largo plazo. “Vamos a posponer la licencia; Premia ya no se ofrecerá a terceros fuera del ecosistema de Oxxo. Hemos acotado y enfocado de forma significativa nuestra estrategia hasta tener mayor visibilidad sobre la plataforma de pagos y las iniciativas de crédito”, dijo el directivo. La apuesta de Femsa se centra en combinar la red física de más de 25,000 tiendas con capacidades digitales. Remesas, pagos con QR y servicios financieros híbridos son áreas aún con espacio de crecimiento, de acuerdo con la administración. La apuesta digital de Femsa representó uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa. En marzo de 2025, anunció que solicitaría la licencia bancaria para operar como banco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La medida de la nueva dirección implica una reducción de costos y mejora el perfil financiero de Spin, de acuerdo con Fernández Garza-Lagüera. Al cierre del cuarto trimestre, Spin by OXXO registró 10.5 millones de usuarios activos, un crecimiento de 22% anual. Por su parte, Spin Premia alcanzó 28.1 millones de usuarios activos. Por otro lado, el directivo reconoció que la primera mitad del año fue débil, aunque destacó una mejora en el segundo semestre y un arranque positivo en 2026. “Nuestra obsesión no es la rentabilidad en sí, sino generar tráfico rentable y ganar participación”, afirmó. Fernández Garza-Lagüera dijo que OXXO participa apenas en alrededor de 10% de las ocasiones de consumo potenciales en México, lo que deja un amplio margen para crecer. “El mercado total direccionable es enorme y debemos seguir siendo la parte favorita del consumidor mexicano”, dijo. La estrategia no se limita a defender categorías tradicionales como tabaco, cerveza y refrescos. El foco ahora está en aumentar la frecuencia de visita mediante desayuno, café y soluciones de consumo inmediato. “Ya estamos jugando ahí, pero no estamos jugando para ganar tanto como queremos”, insistió el directivo. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, la División Proximidad Américas reportó un crecimiento de 5.3% en ingresos totales. Las ventas mismas-tiendas avanzaron 4.4%, impulsadas por un alza de 5% en el ticket promedio, aunque con una caída de 0.6% en tráfico. La expansión neta de tiendas fue de 4.6%, según el reporte financiero. En paralelo, Fernández Garza-Lagüera reconoció que el sector de descuento representa una oportunidad estructural en México, por lo que Bara se posiciona como la segunda gran apuesta doméstica. Para 2026, Femsa prevé un crecimiento cercano a 30% en aperturas y considera que el modelo está listo para una fase de hiperescala. Abrir una tienda diaria de manera rentable fue planteado como un escenario factible. “Necesita ampliar su oferta de marca propia. Pero me gustan nuestras posibilidades de competir. Este sector crecerá drásticamente en México durante las próximas dos décadas y Bara tiene una verdadera oportunidad de convertirse en uno de los líderes”, dijo.