Medellín, Colombia. — El ecosistema del marketing digital en América Latina enfrenta un punto de quiebre con el reciente boom de la inteligencia artificial (IA). Uno de los directivos más reconocidos en marketing digital en el mundo, Neil Patel, cofundador de la agencia global NP Digital, lanzó una severa advertencia durante el Fire Sessions 2026 de Hotmart: las reglas para captar clientes cambiaron definitivamente y las empresas que insistan en las viejas estrategias de tráfico lineal están perdiendo dinero de forma acelerada.

Para Patel, catalogado por el Wall Street Journal como la mayor fuerza influyente de la web y por Forbes como uno de los 10 personajes más destacados del marketing digital, la masificación de herramientas como ChatGPT ha transformado el comportamiento del consumidor.

“No importa lo que estés vendiendo, si no estás en ChatGPT, estás perdiendo negocios”, sentenció ante 2,000 personas creadoras de contenido digital, subrayando que el público ya no navega el internet tradicional para descubrir opciones, sino que exige respuestas inmediatas a la inteligencia artificial.

El CEO de NP Digital —agencia que trabaja con marcas en 28 países entre las que se encuentran algunas latinas como Rappi y Avianca— aseguró que uno de los errores más comunes de los directores de marketing en la región es la obsesión unilateral por una plataforma, ya sea pautando de forma exclusiva en Meta o concentrándose únicamente en Instagram. Patel desmitificó el clásico embudo de ventas (concienciación, consideración y compra), calificándolo como un modelo obsoleto que ya no describe la realidad del mercado.

Hoy en día, el viaje de compra es complejo, multicanal y profundamente fragmentado. Un usuario puede descubrir un producto mediante Instagram, investigar la reputación en comunidades como Reddit, contrastar testimonios en Google, recibir un impacto de retargeting en Facebook y, justo antes de pagar, pedirle a ChatGPT que valide si la marca es confiable.

Patel destacó que 94.4% de las personas a nivel global interactúan y tocan múltiples plataformas y fuentes de contenido antes de tomar la decisión final de realizar una compra.

“Si tu marketing se apoya en un solo canal, vas a perder una enorme cantidad de ingresos. El nuevo modelo exige ser omnicanal”, apuntó Patel.

El experto explicó que el tráfico proveniente de la IA está cambiando la dinámica de los sitios web: aunque el volumen total de visitas o leads pueda parecer menor o en declive, las tasas de conversión están aumentando debido a que el usuario llega al canal corporativo únicamente cuando la decisión ya está tomada y procesada por la IA.

Neil Patel, CEO de NP Digital

El salto de SEO a AEO

La búsqueda en internet no ha desaparecido, pero su naturaleza mutó. Patel señaló que el sector debe migrar con urgencia del SEO tradicional (Search Engine Optimization) al AEO (Answer Engine Optimization o la optimización para motores de respuestas). El consumidor actual prefiere que un asistente virtual consolide los datos en un solo párrafo en lugar de explorar “diez enlaces azules” en una página de resultados de búsqueda.

Bajo esta premisa, la optimización también debe abarcar nuevos frentes de búsqueda digital más allá de Google, que retiene una parte del mercado con 13,700 millones de consultas. Instagram se posiciona firmemente en el segundo puesto global acumulando 6,500 millones de búsquedas, seguido por ecosistemas como Meta AI, WhatsApp, YouTube y marketplaces como Mercado Libre o Amazon.

Patel desafió a la audiencia durante su conferencia que fue el cierre del tercer Fire Sessions organizado por Hotmart que reúne a quienes están construyendo negocios digitales y creando nuevas oportunidades dentro de la creator economy en América Latina.

Dirigiéndose a los asistentes dijo:

“Quiero que abras ChatGPT y le preguntes: ‘¿Quiénes son los mejores expertos en tu nicho?’ e introduzcas tu sector”.

El conferencista evidenció la falta de preparación de la audiencia al pedir que levantaran la mano quienes aparecían en la respuesta y calcular que menos del 3% de los asistentes figuraba en los resultados arrojados por la IA.

Tres lecciones para dominar el GEO

Para contrarrestar esta invisibilidad, Patel expuso los pilares clave del GEO (Generative Engine Optimization), un enfoque que en experimentos de 12 meses realizados por su agencia demostró ser altamente rentable, llegando a representar entre el 9% y el 17% de los ingresos totales de las empresas debido al alto valor de conversión de este tráfico.

Patel resaltó que 8 de cada 10 personas en América Latina ya han utilizado o interactuado de forma activa con herramientas de inteligencia artificial generativa.

La implementación técnica se divide en tres directrices, según la metodología de Patel:

Ser encontrado (Be Found): Estructurar el contenido en torno a un único nicho claro y consistente. Patel recomienda responder las dudas del usuario directamente en la parte superior del texto con respuestas directas y concisas, facilitando el raspado de información (scraping) que realizan los algoritmos. Ser confiable (Be Trusted): Construir autoridad de marca mediante la generación de datos propios e investigaciones originales. El especialista alertó fuertemente sobre el peligro del contenido automatizado: “Si solo vas y creas contenido con IA, este es regurgitado... las empresas de cientos de miles de millones de dólares saben si estás usando IA; ellos no quieren indexar contenido de IA, quieren contenido humano”. La confianza se consolida a través de reseñas activas de clientes y menciones en medios de prensa. Ser relevante (Be Relevant): Mantener la frescura de la información. La IA prioriza datos recientes; Patel reveló que los contenidos que superan los 45 o 50 días de antigüedad sufren un desplome drástico en las menciones de los LLM (Large Language Models). Asimismo, enfatizó que los formatos de listas (listicles) son las estructuras que los motores de IA citan con mayor frecuencia al recomendar proveedores.

Patel compartió que el 41% de las conversaciones de compra y las decisiones comerciales actuales a nivel mundial están siendo directamente influenciadas por la inteligencia artificial.

Al cierre de su ponencia, Patel invitó a las empresas locales a activar planes de acción de 30 a 90 días para auditar sus perfiles y reclamar su relevancia frente a multinacionales norteamericanas y europeas que ya están desplegando estas tecnologías para capturar el mercado regional.

“Las compañías internacionales ya están empezando a hacer esto en América Latina. No dejen que se lleven sus ingresos. Este mercado les pertenece a ustedes”, concluyó.