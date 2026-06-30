Cómo conectar celulares y computadoras al WiFi sin tener la contraseña: es rápido y efectivo.

Muchas redes WiFi permiten sumar dispositivos nuevos sin escribir la contraseña a mano. Tanto Android como iPhone y algunos router traen funciones integradas que agilizan el proceso, siempre que el propietario de la red autorice el acceso.

Ninguno de estos métodos sirve para entrar a una red ajena sin permiso. En todos los casos hace falta que al menos un celular, computador o tablet ya esté conectado, o que el router tenga habilitada una función específica para compartir el acceso.

El código QR: el método más rápido para conectarte sin ver la clave

Una de las opciones más usadas para entrar a una red WiFi es el código QR, y existen dos caminos. El primero es escanear el QR impreso en el router, que suele estar en la parte inferior o lateral del equipo: funciona únicamente si la contraseña original de fábrica no fue modificada.

La segunda alternativa es generar un QR desde un celular ya conectado. En iPhone con iOS 18 se crea desde la nueva app Contraseñas, y en Android desde los ajustes de red. Al escanearlo con otro equipo, la clave se transfiere sola: nadie necesita verla ni escribirla.

Entra a Ajustes > Conexiones > WiFi en tu celular Android.

Toca la red activa y luego el ícono Código QR (o la opción “Compartir”).

Muestra el código en pantalla para que el otro equipo lo escanee con la cámara.

Adiós al internet lento | El truco infalible para mejorar y AUMENTAR la potencia del WiFi sin cambiar de lugar el router y tener conexión en toda la casa Fuente: Shutterstock

Cómo comparten la clave los dispositivos Apple y Android

En el ecosistema de Apple, cuando un iPhone, iPad o Mac intenta conectarse a una red cercana, otro dispositivo Apple ya conectado puede recibir una notificación para compartir la clave de forma automática. Para que funcione deben cumplirse varias condiciones:

Bluetooth y WiFi activados en ambos dispositivos.

Los equipos, cerca uno del otro.

Versiones compatibles del sistema operativo ( iOS 16 o superior para el modo automático).

El correo de iCloud del equipo que recibirá la clave, guardado en los contactos del que la comparte.

En Android existe una función parecida desde los ajustes del sistema o mediante herramientas como Quick Share, según el fabricante del teléfono. A diferencia del método de Apple, el QR generado en Android e iOS 18 es multiplataforma: lo escanea cualquier celular con cámara, sin importar la marca.

WPS y etiquetas NFC: qué pasó con el botón y la opción ideal para negocios

Durante años, el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) fue una de las formas más simples de conectar equipos sin clave: bastaba presionar el botón físico del router. Por problemas de seguridad, muchos fabricantes lo deshabilitaron o lo eliminaron. Android dejó de admitirlo desde Android 9, lanzado en 2018, y Apple nunca lo incorporó en el iPhone. Si tu router todavía lo trae, conviene usarlo solo cuando sea necesario y desactivarlo después.

Una alternativa menos conocida son las etiquetas NFC programadas con los datos de la red: el dueño las configura una vez y, al acercar un celular compatible, la conexión se hace sola, algo común en oficinas, cafeterías y hoteles. Para armar una en casa solo necesitas una etiqueta NFC en blanco y una app gratuita como NFC Tools, disponible para Android e iPhone.