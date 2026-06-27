El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó cambios en el sistema de verificación de pensionados para 2025, reintroduciendo el certificado de supervivencia como requisito obligatorio.

Este trámite, que afecta principalmente a beneficiarios residentes en el extranjero, busca garantizar la transparencia y eficiencia en la distribución de los programas sociales.

El Certificado de Supervivencia, un trámite esencial para pensionados del IMSS. Fuente: Shutterstock. FG Trade Latin

¿Qué es el Certificado de Supervivencia?

El certificado de supervivencia, también conocido como fe de vida, es un documento oficial que certifica que el beneficiario de una pensión continúa con vida y, por tanto, tiene derecho a seguir recibiendo sus beneficios.

Este requisito, que fue eliminado en 2015 para residentes en México, evolucionó hacia un sistema de verificación automática. Esto significa que ya no es necesario que acudan a realizar el trámite presencialmente.

Sin embargo, para los pensionados que residen fuera de México, el proceso sigue requiriendo una gestión presencial. De hecho, deben acudir a la oficina consular mexicana más cercana a su domicilio.

¿Quiénes deben realizar el certificado de supervivencia?

Deberán realizar este trámite los titulares que residan fuera de México y necesiten certificar su supervivencia como pensionados de alguna institución de seguridad social.

Entre las principales instituciones involucradas se encuentran:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

El Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

El certificado de supervivencia y sus modalidades para pensionados dentro y fuera de México. Fuente: Shutterstock.

Proceso de verificación para pensionados residentes en el extranjero

Los pensionados que residen fuera del país deben cumplir con un procedimiento específico para mantener activos sus beneficios.

Este trámite se lleva a cabo en las oficinas consulares de México, donde es obligatorio presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma, junto con un documento que acredite el Número de Seguridad Social.

El proceso garantiza la continuidad de los pagos y permite actualizar la base de datos del sistema de pensiones.

El personal consular emite un certificado de supervivencia, donde se incluye la fecha en que deberá realizarse la próxima verificación. Este mecanismo asegura una distribución correcta de los recursos, previniendo posibles irregularidades o fraudes en el sistema de pensiones.

En caso de no cumplir con este requisito, los beneficios pueden ser suspendidos temporalmente. Sin embargo, es posible reactivarlos de manera retroactiva una vez que el trámite sea completado.