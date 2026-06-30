Miami Insurtech Advocates Hub (MIA Hub) y Miami Fintech Club anunciaron una alianza estratégica para acelerar el desarrollo de negocios transfronterizos e innovación en Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

El acuerdo fue presentado durante un encuentro de líderes del sector enfocado en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en los seguros y los servicios financieros, donde ambas organizaciones plantearon la necesidad de construir un ecosistema más conectado para impulsar alianzas transfronterizas y responder a los cambios tecnológicos que enfrenta la industria.

Juan Mazzini, presidente y cofundador de MIA Hub, señaló que la alianza permitirá reunir a referentes de los sectores fintech e insurtech para promover el intercambio de conocimientos sobre las tendencias que están transformando la industria, los desafíos que enfrenta y el liderazgo que requiere un mercado financiero cada vez más interconectado.

“Estamos muy entusiasmados de promover la unión entre los referentes del sector insurtech y fintech, para promover conversaciones útiles sobre las tendencias que están transformando la industria”, afirmó.

Por su parte, Omar Arab, director general para Latinoamérica de Miami Fintech Club, destacó que la confianza continúa siendo el principal activo de los servicios financieros y que la tecnología debe entenderse como una herramienta para fortalecerla.

Añadió que Miami se consolida como un punto de conexión entre industrias, regiones y líderes que buscan acelerar la transformación del sector financiero mediante la colaboración.

El fin de la frontera Fintech-Insurtech

Como parte de la alianza, ambas organizaciones buscarán dejar de considerar a las fintech y las insurtech como industrias independientes para desarrollar infraestructura que facilite su convergencia.

Miami Fintech Club reúne a alrededor de 5 mil miembros y organiza eventos mensuales para conectar a fundadores, inversionistas y líderes financieros, mientras que MIA Hub agrupa a 400 empresas afiliadas, una comunidad de 3 mil profesionales y una red global integrada por unas 4 mil organizaciones.

Las instituciones indicaron que esta capacidad conjunta permitirá ampliar el alcance de sus iniciativas y fortalecer la innovación en el mercado asegurador y financiero.

La IA entra en una nueva etapa

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la fase experimental de la inteligencia artificial quedó atrás y que el reto ahora consiste en demostrar su capacidad para mejorar la experiencia de los clientes y elevar la productividad de las organizaciones.

Como ejemplo citaron el crecimiento de los seguros paramétricos, en los que eventos como el retraso de un vuelo activan automáticamente el pago de una indemnización sin necesidad de reclamaciones o trámites adicionales.

También destacaron que los consumidores ya no comparan la experiencia que ofrecen bancos y aseguradoras únicamente con empresas del sector financiero, sino con compañías tecnológicas como Amazon y Netflix, lo que obliga a acelerar la transformación digital.

En el marco del evento también se anunció el próximo lanzamiento en Estados Unidos de Illumia, una plataforma de servicios administrados basada en inteligencia artificial, originaria de Buenos Aires, que iniciará operaciones desde Miami con un modelo de cobro basado en resultados y programas piloto gratuitos para empresas medianas.

Las organizaciones señalaron que la alianza forma parte de una red global de 33 acuerdos de colaboración en desarrollo y que continuarán realizando encuentros mensuales enfocados en el uso de la inteligencia artificial dentro del sector financiero.