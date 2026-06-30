A través de BBVA Spark, BBVA México otorgará una línea de crédito de MXN $400 millones a 48 meses para Baubap, plataforma de micropréstamos digitales. La operación incluye un tramo senior de 290 millones de pesos BBVA Spark y un tramo complementario mezzanine de SixPoint Capital.
Fundada en 2018, Baubap es una empresa mexicana de tecnología financiera que ofrece microcréditos inmediatos a través de una aplicación móvil. A través de datos y modelos de evaluación de riesgo alternativos acerca opciones de crédito a personas sin historial crediticio o subatendidas por el sistema financiero tradicional.
Bajo la dirección de Roberto Salcedo, su CEO, Baubap ha otorgado crédito a más de 2 millones de personas en territorio nacional y con estos nuevos recursos se dará financiamiento a más de 5.5 millones de usuarios.
Esta línea de crédito, asegura la fintech, le permite fortalecer su capacidad operativa, ampliar su alcance y continuar desarrollando soluciones financieras accesibles para más personas en el país.
“Con este financiamiento, reafirmamos nuestra apuesta por la inclusión financiera para que miles de mexicanos puedan acceder a liquidez inmediata, impulsando así su economía personal y familiar”, dijo Rodrigo Velasco, country manager de México & LatAm Head de BBVA Spark. El brazo de BBVA que apoya a startups recientemente otorgó una línea de crédito de MXN $50 millones a Aplazo, startup de financiamiento buy now pay later (BNPL).
En total, de acuerdo con Crunchbase, Baubap ha recibido u$s 143.6 millones (entre deuda y equity) de inversionistas como Y Combinator, Seedstars y 500 Global Latam.
Por su parte, SixPoint Capital vuelve a apostar por Baubap. La primera vez fue en 2024, cuando le otorgó un financiamiento de deuda de u$s 120 millones de dólares.
“Este nuevo paso representa la evolución natural de nuestra alianza: en SixPoint Capital buscamos ser mucho más que un proveedor de financiamiento; acompañamos a las empresas de nuestro portafolio con asesoría estratégica y soluciones de capital que les permitan crecer de manera responsable”, señaló A.J. Davidson, CIO, CEO y cofundador de SixPoint Capital en un comunicado.