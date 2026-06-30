Después de 16 años de operación se despide “con mucha tristeza” uno de los restaurantes de comida francesa más queridos de Veracruz.

Después de 16 años de operación, el restaurante francés La Crepe et la Lune, ubicado sobre la avenida Costa Verde, en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río, anunció el cierre definitivo de su sucursal.

La noticia fue dada a conocer por los propietarios a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje para agradecer el respaldo de sus clientes y explicar las razones del cierre.

Un proyecto que marcó a varias generaciones

Los responsables del establecimiento señalaron que el restaurante representó mucho más que un negocio, ya que durante más de una década fue escenario de reuniones familiares, celebraciones y momentos especiales para cientos de comensales.

“Nos vamos con tristeza, pero también con una enorme gratitud. Cerrar nuestras puertas no borra lo vivido ni el cariño que nos llevamos”, expresaron los propietarios.

Reconocieron que escribir el mensaje de despedida fue una de las decisiones más difíciles, pues el proyecto nació como un sueño que lograron sostener durante 16 años gracias a la preferencia de sus clientes.

Aumento de costos hizo insostenible el negocio

Los dueños explicaron que, a pesar de implementar distintas estrategias para mantener el restaurante en funcionamiento, las condiciones económicas terminaron por impedir su continuidad.

Indicaron que el incremento constante en los costos de operación, sumado a una disminución en las ventas, hizo inviable seguir adelante con el negocio.

“Hay despedidas que nunca se quisieran hacer. Hoy, después de 16 años de historia, trabajo, ilusiones, retos y momentos compartidos, queremos comunicarles que La Crepe et la Lune cerró sus puertas de manera definitiva", lamentaron en sus redes.

“Es un mensaje que nos cuesta escribir porque este lugar nunca fue solo un restaurante. Fue un sueño que nació con muchísima ilusión y que durante todos estos años encontró vida gracias a ustedes. Nos vamos con tristeza… pero también con una enorme gratitud”.

Así se despidió La Crepe et la Lune en sus redes sociales. La Crepe et la Lune

En su despedida, el restaurante agradeció a quienes durante estos años eligieron el lugar para compartir comidas, celebrar fechas importantes o disfrutar de su propuesta gastronómica.

Los propietarios señalaron que, aunque las puertas del establecimiento ya no volverán a abrir, conservarán el recuerdo de todas las personas que formaron parte de su historia.

El cierre de La Crepe et la Lune se suma a otros establecimientos que en los últimos meses han anunciado el fin de operaciones en Boca del Río.