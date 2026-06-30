Con el Fan Fest desbordado en las inmediaciones del Zócalo, el Máximo Tribunal suspendió sus actividades ante el partido de México frente a Ecuador.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que este martes 30 de junio se suspende la sesión y se declara como “día inhábil laborable a distancia”, con motivo de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El aviso fue realizado por el ministro presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, al concluir la resolución de 13 de los 16 asuntos que integraban la lista de este lunes.

Saturación de personas cerca de la Corte

Aguilar Ortiz explicó que la suspensión de las sesiones del Pleno se debe al Mundial y a que, en las inmediaciones de la Corte, se satura de personas que ven el juego.

El presidente del Máximo Tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, declaró "día inhábil" para la actividad de la Suprema Corte. Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con ello, indicó, se levanta la sesión pública correspondiente a este lunes.

México enfrenta a Ecuador este martes

Para este martes está programado el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial de Futbol entre los representativos de México y Ecuador, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca.

A un costado de la SCJN se está desarrollando el Fan Fest del evento deportivo, que inicia actividades desde las 10:00 horas.

Durante los partidos de la selección mexicana, dicho espacio se ha desbordado, por lo que las autoridades de la Ciudad de México han instalado pantallas en las calles de ingreso a la plancha del Zócalo.