Oficial | Desde septiembre, los beneficiarios de la Pensión por Discapacidad pasan a cobrar el doble si cumplen este requisito

Los ciudadanos que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en México recibirán un importante ajuste en sus apoyos económicos bimestrales. A partir del periodo de cobro que inicia en septiembre, miles de beneficiarios registrarán un aumento directo en sus ingresos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Sin embargo, para acceder a este incremento que prácticamente duplica el monto recibido, los derechohabientes deberán cumplir con una condición clave de edad establecida por las autoridades gubernamentales.

Oficial | Desde septiembre, los beneficiarios de la Pensión por Discapacidad pasan a cobrar el doble si cumplen este requisito. Fuente: Shutterstock.

¿Qué requisito se debe cumplir para cobrar el doble?

El requisito indispensable para que el apoyo económico aumente de manera sustancial es cumplir los 65 años de edad. Según la información publicada en el portal oficial de los Programas para el Bienestar de la Secretaría del Bienestar, la Pensión para las Personas con Discapacidad tiene como límite de cobertura los 64 años .

Al llegar a los 65 años, la persona deja de formar parte del primer esquema y migra de forma directa para cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Con esta transición de programa, el monto cobrado pasa de $3,300 pesos a $6,400 pesos bimestrales, logrando así duplicar el ingreso recibido.

¿El cambio de pensión se realiza de forma automática?

De acuerdo con el comunicado oficial de los Programas para el Bienestar, el traspaso entre padrones opera de la siguiente manera:

Incorporación automática : la migración hacia la Pensión de Adultos Mayores no requiere realizar inscripciones desde cero, ya que se efectúa en automático previa validación del registro del derechohabiente.

Periodo de aplicación : el ajuste en el pago se hace efectivo en el bimestre correspondiente en el que la persona es dada de alta en el nuevo padrón de beneficiarios.

Cobro único: los apoyos no son acumulables ni se pueden cobrar ambos al mismo tiempo; la pensión anterior finaliza un día antes de cumplir los 65 años.

De esta manera, los pagos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada titular. Quienes cumplan el requisito de edad en las fechas operativas del ciclo de septiembre recibirán la asignación correspondiente al nuevo monto ajustado de $6,400 pesos bimestrales de forma directa y sin intermediarios.

¿Cómo funciona la cobertura antes de cumplir los 65 años?

La Secretaría del Bienestar detalla en sus canales oficiales que la atención previa a los 65 años varía según el estado de residencia: