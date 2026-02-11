Ante los rumores de que Estados Unidos querría tener un tratado donde dejara fuera a Canadá, hoy Bloomberg News publicó que Donald Trump ha considerado en privado la posibilidad de abandonar el T-MEC. Esta publicación se da mientras se dan reuniones sobre la revisión del acuerdo comercial. Sobre el tema la presidenta de México señaló “No lo creemos, y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros, el tratado comercial.” Hace cerca de un mes el presidente de Estados Unidos había manifestado su indiferencia al calificar al tratado como “irrelevante” durante una visita a una planta de autos en Michigan. “No hay una ventaja real” señaló entonces sobre el acuerdo que, según dijo, beneficia a Canadá, mientras que su país “no necesita sus productos”. Estos comentarios avivaron el rumor de dejar fuera a Canadá del tratado. Además, el mismo representante comercial de Estados Unidos ha dicho que la negociación del T-MEC va mejor que con Canadá. El T-MEC es el tratado comercial más importante del mundo. Durante su primer mandato, Donald Trump renegoció el tratado al punto de eliminar el anterior, TLCAN (o NAFTA) y crear uno nuevo, el T-MEC (o USMCA). El caso cobra más relevancia pues para que continúe el tratado debe firmarse de conformidad por las tres partes antes del 1 de julio. Así el acuerdo seguiría funcionando hasta por 16 años más. Ya en el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su estrategia de imponer aranceles ha afectado a varias industrias en el mundo. Sin embargo, el T-MEC ha servido como un oasis para evitar varios de esos aranceles en algunos productos mexicanos. Sobre la revisión del T-MEC, la presidenta señaló que el día de mañana, durante la conferencia de prensa matutina, será Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien hable sobre los avances.