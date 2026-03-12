Tiendas 3B registró un récord propio al cierre de 2025 con la apertura de 574 nuevas unidades, superando su meta inicial de 550 tiendas. La cadena, liderada por Anthony Hatoum, alcanzó un total de 3,346 sucursales en México, lo que representa un incremento de más de una quinta parte su capacidad operativa respecto al año anterior. Este avance fue respaldado por la inauguración de cuatro nuevos centros de distribución para optimizar su logística nacional, dijo el ejecutivo. “Esto representa un crecimiento del 21% en comparación con el año pasado", dijo el CEO en una llamada con inversionistas. “Nuestra estrategia de expansión se mantiene consistente. Seguimos densificando las regiones existentes y expandiéndonos gradualmente a otras nuevas”. El directivo mencionó que las tiendas que tienen más de cinco años en funcionamiento lograron un aumento de 2.5% en las transacciones mensuales por tienda, al tiempo que el ticket promedio subió 11%, impulsado principalmente por un incremento en el número de artículo de compra, la variedad de productos, y en mucho menor medida, por la inflación de los precios. “Cada vez que pensamos que una de nuestras tiendas más antiguas está madurando, descubrimos que seguimos atrayendo nuevos clientes. Y el aumento del ticket es sumamente positivo, ya que cada vez que logramos que un cliente compre un producto nuevo que antes no compraba, se produce un gran aumento en la productividad y las ventas”, aseguró Hatoum. En este mismo sentido, mencionó que la venta de marca propia representó el 58% de las ventas totales de mercancía, en comparación con el 54 % en 2024. La expansión de las ventas de la tienda se debe a una mayor cantidad de productos en diferentes categorías, que incluyen cosméticos, productos congelados, que incluye helados, mercancía de cuidado personal, así como lácteos, bebidas y refrescos. “Estoy muy seguro de que esta tendencia continuará y seguirán viendo novedades. Cada vez que entren en una de nuestras tiendas, verán varios productos nuevos en fase de prueba. La marca blanca seguirá aumentando de forma natural su participación en nuestras ventas”, mencionó Hatoum.