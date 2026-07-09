Solo 17% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México cuenta con algún tipo de seguro, pese a que enfrentan una creciente exposición a fenómenos meteorológicos y ciberataques que pueden comprometer su operación y patrimonio, advirtió Adriana Pérez, directora de Daños de Mapfre México.

En entrevista con El Cronista, la directiva señaló que, si bien la desaceleración económica ha llevado a muchas empresas a cuidar más sus gastos, la contratación de seguros no mostró una caída durante el último año. Incluso, indicó que la penetración del sector se acercó a 3% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque todavía está lejos del potencial del mercado.

“Solo el 17% de las Pymes tiene algún tipo de seguro. Ahí está el gran reto que tenemos como industria”, afirmó.

Pérez explicó que las Pymes representan alrededor de 99% de las empresas del país, por lo que su baja cobertura constituye un riesgo no solo para los empresarios, sino también para la economía, al poner en riesgo la continuidad de los negocios y las fuentes de empleo cuando ocurre un siniestro.

“Cuando una empresa no tiene seguro no solo pierde su patrimonio; también puede perder la continuidad del negocio, los empleos y afectar la economía de las familias que dependen de esa fuente de trabajo”, sostuvo.

El clima y los ciberataques redefinen los riesgos

La directora de Daños de Mapfre explicó que los riesgos que enfrentan las empresas han cambiado de manera importante en los últimos años.

A los tradicionales incendios o daños materiales se han sumado fenómenos meteorológicos cada vez más severos y amenazas digitales.

Comentó que la aseguradora ha observado un incremento en las reclamaciones relacionadas con inundaciones, principalmente entre pequeños y medianos negocios, derivado de lluvias más intensas y frecuentes.

No obstante, aclaró que durante el año pasado no se registraron eventos catastróficos de gran magnitud, como huracanes o terremotos, lo que permitió una disminución en las tarifas del mercado asegurador tras varios años de alta siniestralidad.

“El año pasado no tuvimos un huracán fuerte ni un terremoto importante, por lo que las cuotas comenzaron a descender después de años muy golpeados por eventos catastróficos”, explicó.

En materia de ciberseguridad, señaló que una de cada tres empresas ha sufrido algún ataque informático, razón por la que las aseguradoras han comenzado a incorporar este tipo de coberturas dentro de sus seguros empresariales.

Aunque reconoció que los delincuentes informáticos continúan enfocándose principalmente en grandes corporativos, advirtió que las PyMEs empiezan a ser un blanco cada vez más frecuente.

“Ya comenzamos a ver ataques en negocios pequeños. Antes era un riesgo que se asociaba con las grandes empresas, pero hoy también alcanza a las PyMEs”, comentó.

Mapfre apuesta por simplificar el aseguramiento

Para cerrar la brecha de aseguramiento, Pérez explicó que Mapfre trabaja en el desarrollo de productos más sencillos y procesos digitales que faciliten la contratación de seguros para las pequeñas y medianas empresas.

Entre las iniciativas destacó el uso de inspecciones remotas, mediante las cuales especialistas pueden evaluar inmuebles a distancia a través de dispositivos móviles, lo que agiliza los procesos y permite llegar a un mayor número de clientes.

Asimismo, indicó que la compañía busca fortalecer la cultura de la prevención acompañando a las empresas para identificar riesgos antes de que ocurra un siniestro.

“Queremos llegar a más empresas mexicanas con soluciones simples, apoyarlas para proteger su patrimonio y contribuir a la continuidad de sus negocios”, concluyó.