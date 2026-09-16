Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,42 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 11.681. Esta cifra refleja una variación del 0,27% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre arrancó al alza, encadenó cinco retrocesos, rebotó, volvió a ceder y cerró con dos avances consecutivos; el balance refleja predominio bajista con intento de recuperación al final.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre durante la última semana es del 13.87%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.51%. Dado que el 13.87% es menor que el 20.51%, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año. Esta tendencia sugiere que, a corto plazo, la compañía ha experimentado menos variaciones en sus valores.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional española de seguros que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid, España) y origen en 1933. Se dedica a la protección y gestión del riesgo, “produce” pólizas de seguros y ofrece soluciones de ahorro, inversión y asistencia.

Su negocio se centra en No Vida (auto, hogar, salud, empresas), Vida, reaseguro (MAPFRE RE), riesgos globales y gestión de activos. Datos de interés: presencia en más de 40 países, liderazgo en España y Latinoamérica, amplia red omnicanal y fuerte compromiso con sostenibilidad y gobierno corporativo.

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