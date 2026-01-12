México aporta del orden de 3% a 5% de las ventas globales del grupo.

Procter & Gamble (P&G), la multinacional estadounidense de bienes de consumo, informó que Tirso Mello asumió el cargo de presidente y director general de la compañía en México, como parte de un relevo en la alta dirección.

En un comunicado, la empresa detalló que el ejecutivo brasileño, quien hasta diciembre pasado se desempeñó como vicepresidente de Grooming and Oral Care (cuidado personal e higiene bucal), sustituye a Juan Carlos Trujillo, quien ocupó la posición durante los últimos cinco años.

“Tirso comenzó su carrera en P&G en 2005 y desde entonces su visión ha impactado positivamente en cada equipo del que ha formado parte. Su trayectoria refleja uno de nuestros valores fundamentales: desarrollar líderes que transforman industrias”, destacó la compañía en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

El cambio en la presidencia se da tras la decisión de Trujillo de dejar el cargo para dar paso a su retiro planificado en julio de este año, de acuerdo con una publicación realizada por el propio directivo en la red social.

“De cara al futuro, espero dedicar más tiempo a mi familia, viajar, hacer deporte, enfocarme en mi crecimiento personal y continuar aprendiendo”, escribió.

La huella de P&G en México

De acuerdo con estimaciones periodísticas basadas en la participación de Latinoamérica en los reportes financieros de P&G, México aportaría del orden de 3% a 5% de las ventas globales del grupo, que se estiman en u$s 85,000 millones.

Directivos de la empresa, como su COO Shailesh Jejurikar, han señalado que México es uno de los 10 mercados más grandes y prioritarios del grupo y que lleva varios años creciendo a doble dígito.

En México, de acuerdo con datos de la empresa, tiene unos 7,000 empleados en 6 plantas de manufactura, centros de distribución, corporativo y ventas.

¿Quién es Tirso Mello?

Tirso Mello es licenciado en Negocios por la Universidad Estatal de Ceará, en Brasil. Cuenta con cerca de dos décadas de trayectoria en Procter & Gamble, donde ha ocupado posiciones clave como vicepresidente de ventas en Brasil y director de marketing, además de liderar distintas áreas estratégicas del grupo. También formó parte de Coca-Cola Solar.

En enero de 2025, Mello asumió el cargo de vicepresidente de Grooming and Oral Care, antes de ser designado para encabezar las operaciones de P&G en México.

“Desde mi llegada hace más de un año, México no ha dejado de sorprenderme: su cultura, su gente y un mercado lleno de talento y oportunidades para seguir mejorando la vida de los consumidores mexicanos”, expresó el directivo.