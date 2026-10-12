En México, cuando una persona es despedida de su trabajo, es importante distinguir entre finiquito y liquidación. La diferencia depende de las circunstancias en las que termina la relación laboral y de los derechos que correspondan en cada caso.

El finiquito comprende las cantidades que el empleador todavía debe pagar a la persona trabajadora al concluir el vínculo laboral. Puede incluir:

salarios pendientes

aguinaldo proporcional

vacaciones pendientes o proporcionales

prima vacacional que corresponda.

La liquidación, por su parte, suele referirse a la indemnización que puede corresponder cuando se produce un despido injustificado. En estos casos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla la posibilidad de solicitar una indemnización o la reinstalación en el puesto, de acuerdo con las condiciones legales aplicables.

La diferencia entre liquidación y finiquito depende de las circunstancias en las que termina la relación laboral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Finiquito y liquidación: qué corresponde cobrar según la LFT

El artículo 47 de la LFT establece las causas por las que el empleador puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad, como determinadas faltas injustificadas, actos de violencia o incumplimientos relacionados con el trabajo. Cuando se invoca una de estas causas, el empleador debe entregar un aviso por escrito que indique las conductas que motivan el despido y las fechas en que ocurrieron.

En estos casos, la persona trabajadora tiene derecho a recibir el finiquito con las cantidades que se le adeuden. También puede corresponder una prima de antigüedad si se cumplen los requisitos legales. El artículo 162 establece, entre otros supuestos, que las personas separadas de su empleo tienen derecho a esta prestación, mientras que para quienes renuncian voluntariamente se requiere, por regla general, una antigüedad mínima de 15 años.

Qué es la liquidación y cuándo corresponde

En México, la liquidación corresponde, por regla general, cuando la empresa despide a una persona trabajadora sin una causa justificada. No todo despido genera automáticamente el mismo monto de indemnización, sino que depende de las circunstancias de la terminación laboral y de las disposiciones de la LFT, como:

Despido injustificado : cuando la empresa termina la relación laboral sin una causa legal que lo justifique. La persona trabajadora puede optar por reclamar la reinstalación o la indemnización correspondiente, conforme al artículo 48 de la LFT. Cámara de Diputados+1

Despido por una causa que la empresa considera justificada, pero que la persona trabajadora impugna : si se determina que el despido fue injustificado, puede reclamar la indemnización que corresponda. Cámara de Diputados+1

Renuncia voluntaria: por regla general, corresponde el finiquito, no la liquidación por despido injustificado. Puede haber otros conceptos según la antigüedad y las condiciones laborales.

Ante un despido injustificado, la persona trabajadora puede optar por solicitar la reinstalación en su puesto o la indemnización correspondiente, conforme al artículo 48 de la LFT.

Si elige la indemnización, esta incluye, como base, tres meses de salario integrado. Además, el artículo 50 establece indemnizaciones adicionales según el tipo y la duración de la relación laboral. También pueden corresponder salarios vencidos en los términos previstos por la ley y el pago de las prestaciones pendientes, como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. El monto final depende de las circunstancias del caso y de las disposiciones legales aplicables.

¿Qué hacer si el despido es injustificado?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) explica que existe despido injustificado cuando el empleador termina unilateralmente la relación laboral sin una causa legal que lo justifique. Ante esta situación, la persona trabajadora puede solicitar la reinstalación o reclamar la indemnización que corresponda, conforme a los artículos 48 y 50 de la LFT.

La recomendación de la procuraduría es no firmar una carta de renuncia ni hojas en blanco si no se está renunciando voluntariamente. Si existen dudas sobre el despido o las cantidades ofrecidas, es posible solicitar orientación gratuita a la PROFEDET.

El organismo brinda asesoría a través del 079, la línea del Gobierno de México, y cuenta con oficinas en distintas entidades del país. Las ubicaciones pueden consultarse en el directorio oficial de la PROFEDET.

Antes de aceptar un pago o iniciar un reclamo, conviene revisar las circunstancias de la terminación laboral y los conceptos incluidos en el cálculo.