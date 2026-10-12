El Memorando de Entendimiento, fue firmado por la CEO global de Woodside Energy, Liz Westcott, y por el Director General de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso.

Woodside Energy, una de las socias clave de Pemex para el incremento de la producción de petróleo, nombró a un nuevo gerente director en México, en medio del desarrollo del campo Trion, el megayacimiento que será una tabla salvavidas para el país a partir de la próxima década.

Stephane Drouaud, quien actualmente es vicepresidente del Proyecto Trion, estará basado en la Ciudad de México y, además de mantener sus responsabilidades actuales, asumirá el cargo de Managing Director de Woodside en México, detalló la empresa en un comunicado.

Corporativo de Woodside Energy Cortesía Woodside Energy

Stephane encabezará la creciente presencia de Woodside en México, fortaleciendo el liderazgo de la compañía en el país a medida que el Proyecto Trion avanza hacia su primera producción esperada en 2028.

Trion, la llave a la puerta petrolera para Woodside

La empresa tiene una apuesta multianual en el desarrollo del campo Trion, un farm out que la compañía se adjudicó después de comprar a BHP Billiton.

Trion es un campo de aguas ultraprofundas, que se ubica frente a las costas de Tamaulipas, lo que ha hecho que la empresa centre parte de sus actividades en México, con campañas de perforación e instalación de equipos submarinos en marcha.

Pero esa no es la única puerta que la empresa quiere mantener abierta, pues en septiembre, la CEO de Woodside, Liz Westcott, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y firmó un Memorando de Entendimiento con Pemex para permitir el análisis de posibles oportunidades futuras para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México.

El Memorando de Entendimiento también facilitará el intercambio mutuo de conocimientos técnicos, experiencia y mejores prácticas de la industria en el sector de petróleo y gas.

La presidenta Claudia Shienbaum anunció en febrero el inicio de un proceso de reactivación de los proyectos de fracking para incrementar la producción de gas en México, pero reconoció que el país requerirá el apoyo del sector privado para el desarrollo de estas actividades.

En la reunión entre la presidenta y la directiva de Woodside compartieron los avances sobre Trion y discutieron las vías para una mayor colaboración, reforzando el compromiso a largo plazo de Woodside con el sector energético de México.

Proyecto dorado

Trion es un megayacimiento petrolero ubicado a 180 kilómetros de la costa de México y a 30 kilómetros al sur de la frontera marítima entre Estados Unidos y México, con una profundidad de 2,500 metros.

Trion es el primer desarrollo de aguas ultraprofundas de México, con la primera producción de petróleo prevista para 2028 y se prevé que en su pico de producción alcance 120 mil barriles diarios.

Este campo está llamado a ser el próximo gran yacimiento petrolero del país, y deberá salir al quite mientras Ku-Maloob-Zaap y Cantarell continúan en declinación.

Al 30 de junio de 2026, Trion registró un avance de 64% y representa una inversión total de capital de u$s 7.2 mil millones.

Durante la vigencia del proyecto, se espera que Trion contribuya con más de u$s 10 mil millones en impuestos y regalías a México, además de fortalecer la seguridad energética.

Woodside cuenta con una participación del 60% en Trion y es el operador del proyecto, mientras que Pemex posee el 40% de participación.