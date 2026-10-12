El dirigible que puede cargar 60 tons de ayuda de emergencia o un quirófano completo a cualquier punto del país.

La Secretaría de Economía anunció un acuerdo de colaboración con la empresa aeronáutica francesa Flying Whales para realizar un proyecto de transporte aéreo de carga pesada en México. La iniciativa contempla la instalación de tres bases de manufactura de dirigibles y una escuela de pilotos.

El anuncio se realizó tras una reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Sébastien Bougon, presidente de Flying Whales, compañía franco-canadiense especializada en el desarrollo de dirigibles para transportar mercancías voluminosas y pesadas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Sébastien Bougon, presidente de Flying Whales, mantuvieron un encuentro donde coordinaron la inversión para una base de dirigibles en México. Flying Whales

¿Qué son las bases de dirigibles?

Son instalaciones destinadas a la fabricación, operación, mantenimiento y preparación de estas aeronaves, que utilizan gases más ligeros que el aire, como el helio, para mantenerse en vuelo.

Los dirigibles pueden permanecer suspendidos gracias a su flotabilidad y desplazarse mediante sistemas de propulsión. Esto permite transportar cargas pesadas a lugares donde construir carreteras, pistas de aterrizaje u otra infraestructura resulta complicado o costoso.

La Secretaría de Economía no detalló todavía la ubicación de las tres instalaciones ni el calendario específico para su construcción.

¿Para qué servirían los dirigibles?

Entre las posibles aplicaciones se encuentran:

Transporte de equipo industrial : traslado de componentes para proyectos de infraestructura, instalaciones eléctricas y aerogeneradores.

Atención de emergencias : envío de suministros, herramientas y equipo de apoyo a comunidades aisladas por inundaciones, deslaves u otros desastres.

Abastecimiento de zonas remotas : movilización de mercancías y materiales hacia lugares con carreteras limitadas.

Apoyo médico: transporte de insumos sanitarios y soluciones para acercar servicios de salud a poblaciones de difícil acceso.

Ebrard destacó que los dirigibles podrían utilizarse para llevar ayuda durante emergencias y transportar equipo médico a comunidades alejadas. Por su parte, Bougon señaló que la empresa desarrolla un concepto de hospital móvil y que el diseño de su aeronave contempla una zona de carga de 100 metros.

¿De cuánto sería la inversión?

De acuerdo con la dependencia federal, el proyecto podría representar una inversión de 300 millones de dólares durante los próximos tres años y generar alrededor de 300 empleos locales.

El anuncio corresponde a un acuerdo de intercambio de información estratégica y colaboración para desarrollar el plan de trabajo de la empresa en el país. La inversión, los empleos y la instalación de las bases forman parte de las previsiones comunicadas, y todavía se requieren detalles sobre su ejecución.