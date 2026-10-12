El futuro marido de Valeria Slim Serrano busca convertirse en titular de un marquesado español, pero la solicitud aún debe completar los trámites legales.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, podría quedar ligado a la aristocracia de España por un trámite sucesorio relacionado con el futuro esposo de su nieta, Valeria Slim Serrano.

Se trata de Justo Fernández del Valle y Escobar, quien solicitó la sucesión del marquesado de Guadalupe-Gallardo, un título nobiliario que actualmente pertenece a su padre, Justo Fernández del Valle y Cervante. La novedad cobra relevancia por el próximo casamiento de la pareja, aunque el procedimiento no implica que la familia Slim reciba un título nobiliario.

El título nobiliario que recibiría Justo Fernández del Valle y Escobar, futuro esposo de la nieta de Carlos Slim

El anuncio oficial se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de agosto de 2026 y se refiere al trámite de marquesado de Guadalupe-Gallardo, una distinción nobiliaria española vinculada con la familia Fernández del Valle. Precisamente, Justo Fernández del Valle y Escobar solicitó la sucesión como marqués a raíz de una distribución efectuada por su padre.

El BOE publicó la solicitud de sucesión de Justo Fernández del Valle y Escobar, que abrió un plazo para presentar posibles alegaciones. Instagram - @eugeniardzs

El documento oficial, publicado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estableció un plazo de 30 días desde la publicación para que quienes consideraran perjudicados por la distribución pudieran presentar las alegaciones correspondientes, aunque todavía no hay novedades.

Por eso, la publicación del anuncio no significa que el título ya haya sido concedido de manera definitiva. Se trata de un procedimiento sucesorio que debe seguir los pasos previstos por la normativa española.

¿Qué relación tiene Carlos Slim con el marquesado español?

La conexión con Carlos Slim surge a través de su nieta Valeria Slim Serrano, hija de Marco Antonio Slim Domit y Ximena Serrano. Desde enero de este año, la joven está comprometida con Justo Fernández del Valle y Escobar, quien podría convertirse en titular del marquesado de Guadalupe-Gallardo si la sucesión prospera.

Vale destacar que este título no pertenecerá a los Slim ni está siendo transferido a Valeria. La relación con la aristocracia española sería solo familiar y matrimonial : se produciría si la pareja se casa y Justo obtiene el reconocimiento sucesorio.

¿Quién es Justo Fernández del Valle y a qué se dedica?

Además de su vínculo con una familia de tradición nobiliaria española, Justo Fernández del Valle tiene una trayectoria empresarial vinculada con el sector energético.

Se trata de un ingeniero químico que se graduó de la Universidad Iberoamericana y fundador de Quartux México, empresa especializada en soluciones de almacenamiento de energía mediante baterías inteligentes para instalaciones industriales.

También participa en iniciativas relacionadas con el impacto social a través de Fundación Espacio Habitable.