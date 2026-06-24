En esta noticia ASUR propone dividendo extraordinario

Las acciones de ASUR subieron más de 3% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en la jornada del miércoles luego de dar a conocer su intención de optimizar sus costos y, al mismo tiempo, agregar valor a los accionistas.

Los títulos bursátiles del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) cotizaban en 535.24 pesos por unidad, cifra que representó un alza de 3.30% (Ciudad de México 10:58 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

El alza provino después de informó que su Consejo de Administración aprobó presentar a los accionistas una propuesta para internalizar los servicios especializados de asistencia técnica y transferencia tecnológica que actualmente son prestados por Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), socio estratégico de la compañía desde el inicio de sus operaciones.

El objetivo de la controladora del aeropuerto de Cancún y Cozumel es proteger la rentabilidad y eficientar su operación.

“La internalización de los servicios especializados de asistencia técnica y transferencia de tecnología representa un paso significativo en nuestra estrategia para fortalecer nuestra rentabilidad y eficientar nuestra operación”, dijo la empresa en un comunicado.

La operación se realizaría mediante la fusión de una o más entidades dentro de ASUR y requerirá la aprobación de los accionistas en una Asamblea General Extraordinaria que será convocada próximamente.

Como parte de la transacción, la empresa prevé emitir alrededor de 7.25 millones de nuevas acciones.

El anuncio fue calificado como “positivo” por analistas de GBM, mismos que explicaron que coincide con la tesis de inversión de 2026 que contempla mantener una “sólida” posición de efectivo y una necesidad limitada de seguir acumulando recursos en el balance.

ASUR propone dividendo extraordinario

También como parte de la reorganización corporativa, el Consejo aprobó proponer el pago de dos dividendos extraordinarios en efectivo de 10 pesos por acción cada uno, con cargo a la reserva de recompra de acciones.

Los dividendos serían distribuidos en noviembre y diciembre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas, en una decisión que apunta a compensar a los inversionistas ante la emisión de nuevos títulos derivada de la internalización.

“La propuesta de dividendos extraordinarios refuerza esta visión y refleja una mayor disposición de la empresa para elevar el retorno de capital a los accionistas”, escribió GBM en una nota.

La compañía también propondrá modificaciones a sus estatutos sociales para actualizarlos al marco regulatorio vigente y, en caso de concretarse la operación, incorporar los cambios derivados de la nueva estructura corporativa.

Hasta ahora, el consenso de analistas que da cobertura a ASUR proyecta un incremento potencial de 22.7% para alcanzar los 656.79 pesos por unidad en los próximos 12 meses, de acuerdo con datos de Bloomberg. De las 15 áreas de análisis que dan seguimiento a la emisora, 11 recomiendan Compra y cuatro Mantener.