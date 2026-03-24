Uber anunció una alianza con la agrupación de taxis MX Taxi para que taxistas a nivel nacional puedan recibir viajes a través de una plataforma tecnológica. De cara al Mundial 2026, esta alianza busca que los más de cinco millones de turistas que nos visitarán en junio y julio tengan más opciones de movilidad. Tras años de fricciones entre taxistas de la Ciudad de México y Uber, que llegó a México en 2013, ahora podrán convivir en una misma plataforma. Con este lanzamiento, Ciudad de México se une a capitales globales como Nueva York, Roma, y San Francisco, así como Argentina y Colombia, donde el ecosistema de movilidad se ha beneficiado con la disponibilidad de este producto a través de Uber. “Lograr esta alianza no fue cosa sencilla. La creación de un producto específico para el taxi respetando nuestra estructura, nuestro gremio, nuestra identidad. Por eso, hoy podemos decir con orgullo: ‘lo logramos’. Hoy lo decimos con claridad, Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico. Un aliado que nos abre las puertas de un mercado global”, mencionó Erasto Vázquez, vocero de MX Taxi en el comunicado de esta alianza. Al ingresar a la plataforma de Uber, el usuario podrá encontrar el producto de Taxi entre las diversas opciones de movilidad. El usuario puede elegir el producto que más le convenga, basándose en cualquier criterio que utilice, desde precio hasta tiempo, pasando por comodidad o incluso espacio para su animal de compañía. Los conductores de taxi podrán recibir viajes conectándose cuando quieran, donde quieran y como quieran. Con los viajes de plataforma podrán reducir tiempos muertos y generar más ganancias. Uber especificó que los taxis que se incorporen a la plataforma de Uber contarán con las mismas funciones de seguridad que se utilizan para los viajes en Uber hasta la cobertura de seguro que respalda todos los viajes realizados a través de la aplicación, pasando por el soporte disponible 24/7 y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías en caso de que se modifique la ruta o el vehículo se detenga. “Vehículos privados y públicos pueden beneficiarse de la tecnología para ofrecer más alternativas a los usuarios y más opciones de ganancias para miles de personas”, agregó Félix Olmo, director general de Uber México, quien recientemente asumió el cargo en medio del reto de movilidad que representa el próximo Mundial de Futbol 2026.