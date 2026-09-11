Las remesas hacia México siguieron creciendo pese al endurecimiento migratorio en Estados Unidos: en el primer semestre de 2026 sumaron u$s 30,759 millones, un repunte interanual del 3.1%, según el Banco de México. En ese contexto, David Vélez, CEO y fundador de Nubank, el banco digital más grande de América Latina, lanzó sus operaciones en Estados Unidos con una promesa concreta para la comunidad hispana: que cualquier cliente en el país pueda enviar dinero a una CLABE en México, una llave Breve en Colombia o una cuenta PIX en Brasil, en tiempo real y sin costo. De la mano de Lionel Messi, capitán del Inter Miami y auspiciado por el banco digital, Vélez fue el anfitrión de Welcome to the Nu Era en el estadio que lleva el nombre de la compañía, donde también anunció la expansión global de sus productos y servicios.

En diálogo exclusivo con El Cronista, Vélez destacó las fortalezas de Nu en México y Brasil, explicó cuántos clientes buscan captar en Estados Unidos, y no le cerró la puerta a la Argentina, donde estuvo a punto de llegar en 2019.

México y las remesas

¿Por qué México, Argentina y otros países de América Latina son mercados atractivos para Nubank?

“En muchos países, como México, la penetración de las tarjetas de crédito es de apenas 12%. En Perú todavía existe mucha informalidad y en Argentina la penetración del crédito es absurdamente baja cuando se la compara con Brasil. Son mercados grandes e interesantes porque todavía hay una falta importante de acceso a servicios financieros. En México calculamos que aproximadamente la mitad de nuestros 16 millones de clientes eran personas no bancarizadas o sub-bancarizadas”.

¿Cuál es el nivel de penetración del crédito y la bancarización en la región?

“En México y Colombia, por ejemplo, la penetración del crédito todavía ronda el 13%. La mayor parte de la población todavía no tiene acceso suficiente a servicios financieros. Una economía basada en efectivo tiene costos muy altos para los consumidores, por el fraude, los robos y la pérdida de dinero. También es costosa para los gobiernos porque la informalidad les impide conocer una parte importante de la actividad económica”.

Estados Unidos

¿Cuál es el principal desafío de entrar en Estados Unidos?

“Estados Unidos representa aproximadamente la mitad de los servicios financieros globales. El principal desafío será construir una marca que el consumidor conozca y hacerlo de una forma orgánica. Nos gustaría crecer a través del boca a boca, de la misma manera que en Brasil, México y Colombia. Los servicios financieros se basan en la confianza. Estamos diciéndole a la gente que puede depositar su dinero con nosotros y eso implica una promesa muy importante”.

Conseguir entre 5 y 10 millones de clientes en Estados Unidos podría representar para nosotros un valor similar al de tener 100 millones de clientes en Brasil.

¿A qué clientes apuntan seducir en Estados Unidos?

“Calculamos que hay aproximadamente 100 millones de estadounidenses sub-bancarizados o no bancarizados. El consumidor estadounidense paga muchísimo por los servicios bancarios. Por ejemplo, los bancos les pagan en promedio una tasa de apenas 0.4% por sus depósitos, mientras que la tasa del Tesoro ronda el 4.5%. La diferencia, especialmente cuando se la proyecta con interés compuesto, es enorme. Es una especie de impuesto que los consumidores estadounidenses pagan a los bancos. Además, hay muchas comisiones. Enviar dinero fuera de Estados Unidos puede costar entre 5% y 10% por transacción”.

¿Cuál es el porcentaje de esos 100 millones que necesitan captar para que el negocio sea relevante?

“Incluso un porcentaje de un dígito sería muy significativo. Conseguir entre 5 y 10 millones de clientes en Estados Unidos podría representar para nosotros un valor similar al de tener 100 millones de clientes en Brasil. Esto se debe al ingreso per cápita y a las oportunidades que existen en Estados Unidos. Además, creemos que podemos mantener en Estados Unidos nuestro costo operativo, que es extremadamente eficiente. Si tenemos una ventaja competitiva en América Latina por nuestra eficiencia, esa ventaja podría ser significativamente mayor en un mercado como Estados Unidos”.

¿Nubank puede ser una opción para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos sin historial crediticio?

“Definitivamente. Si vienen de países en los que operamos, podemos darles crédito mucho más rápido porque conocemos mejor a esos clientes. Vemos con mucho interés el mercado de 80 millones de hispanos en Estados Unidos. Muchos conocen nuestra marca, tienen vínculos con América Latina y forman parte de ese universo de personas sub bancarizadas que pueden recibir un mejor servicio. La propuesta de remesas también es importante. Los clientes de Nu Global, también podrán enviarse dinero en tiempo real, sin costo y con una variación cambiaria muy pequeña”.

¿Qué propuesta tienen para los inmigrantes latinoamericanos y para quienes necesitan enviar dinero a sus países de origen?

Cualquier cliente de Nu en Estados Unidos puede enviar dinero a una cuenta PIX en Brasil, a una llave Breve en Colombia o a una CLABE en México.

¿Cómo funcionan las identificaciones o “llaves” para enviar dinero entre países?

En Colombia existe Breve, en Brasil está PIX y en México la CLABE. En Estados Unidos todavía no existe un sistema equivalente. Pero dentro de nuestra aplicación se puede crear un NuID, una identificación de Nu. Si eres cliente de cualquiera de los países de Nu Global, puedes crear tu NuID y enviar dinero a cualquier persona de esos países en tiempo real, como si fuera una transacción local.

Nuevo rol de Vélez en Nubank

En los últimos dos años nombró a Livia Chanes al frente de Brasil y luego la designó CEO de América Latina. Cristina Junqueira estará a cargo de Estados Unidos. ¿Eso significa que se está alejando de las operaciones diarias?

“Al contrario. Me involucré mucho más en las operaciones diarias, especialmente durante los últimos 12 meses, mientras nos preparábamos para empezar a jugar un juego global. Pasamos de ser una compañía regional o local a competir en Estados Unidos y globalmente. Además, pasé de tener un reporte directo a tener 20. La organización se horizontalizó significativamente: pasamos de tener 12 capas de managers a tener cinco. La inteligencia artificial y otras tecnologías nos permiten ejecutar mejor. Nos involucramos más para poder avanzar de manera más eficiente en los distintos frentes”.

¿En qué aspectos concretos impacta la inteligencia artificial en el negocio de Nubank?

“Creo que la inteligencia artificial cambia todo, absolutamente todo lo que hacemos como organización. Reconstruimos nuestro negocio en entre 100 y 220 flujos de trabajo y procesos. Ahora estamos reinventando cada uno de ellos, colocando a la inteligencia artificial en el centro. Esto nos permitirá acelerar la expansión, llegar más rápido a nuevos lugares y lanzar productos con mayor velocidad. En definitiva, nos permitirá ejecutar nuestra misión de manera más rápida y efectiva. Ya tenemos un costo operativo significativamente menor que el de los bancos tradicionales. Puede bajar aún más, pero ese no es el foco principal. El foco es llegar más rápido a más lugares, sumar más clientes y ofrecer más productos”.

En diciembre tendrán el primer Investor Day de Nubank. ¿Harán algún anuncio sobre su estrategia largo plazo?

“Ya lo veremos. El Investor Day será una oportunidad para explicar la foto completa de nuestra estrategia para los próximos cinco o diez años. También vamos a empezar a utilizar algunas herramientas que creemos que serán transformadoras, como la inteligencia artificial dentro de nuestros productos y servicios”.

“Me preocupa la polarización”

En América Latina financia instituciones filantrópicas. En Argentina, una de ellas es Potencia Argentina, que forma nuevos líderes políticos. ¿Qué busca con esa iniciativa?

“Cuando pienso en América Latina para las próximas décadas, una de las cosas que más me preocupa es la polarización política que vemos en todos los países. También me preocupa la falta de diálogo y que el sistema político se vuelva cada vez más extremista, de un lado y del otro. Lo que intentamos hacer con Potencia Argentina y con otras organizaciones en distintos países es formar personas que vienen de fuera del sistema político y prepararlas para ingresar al Gobierno. Queremos que la política sea vista como una actividad que puede ser ejercida por gente competente. Que las mejores personas ingresen a la política, en lugar de alejarse de ella. Debe haber espacio para personas de derecha, de izquierda y de centro. Todos nos beneficiamos cuando hay más talento tomando decisiones políticas. El objetivo es reforzar el sistema operativo de la democracia en América Latina y ayudar a que llegue gente nueva que renueve la política”.