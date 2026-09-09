Por qué hay tres colores de actas de nacimiento en México y para qué sirve cada una

El acta de nacimiento en México es el documento de identidad oficial más solicitado para realizar trámites escolares, bancarios y gubernamentales. En los últimos años, el cambio de formato en el Registro Civil ha generado incertidumbre entre los ciudadanos al notar impresiones en tonos verdes, sepias y blancos.

Justamente, existen razones oficiales del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil sobre esta diversidad de presentaciones, las cuales tienen diferencia según el formato, por lo que es necesario conocer los detalles antes de tramitar una copia certificada en línea en 2026.

¿Por qué las actas de nacimiento tienen distintos colores en México?

La existencia de diferentes tonalidades en el acta de nacimiento no responde a un tipo de trámite específico, sino a un proceso de modernización digital e institucional iniciado en 2015.

Según reportó el portal periodístico Mediotiempo con base en los lineamientos del Registro Nacional de Población (RENAPO), las autoridades establecieron un Formato Único de Acta de Nacimiento para estandarizar el diseño en las 32 entidades federativas.

Las variaciones de color se deben principalmente a que las oficialías locales debían agotar sus existencias previas de papel valorado antes de migrar al estándar actual o a las impresiones en papel bond que realizan los ciudadanos desde casa.

Por qué hay tres colores de actas de nacimiento en México y para qué sirve cada una. Fuente: Gobierno de México.

¿Qué significan los colores verde, sepia y blanco del acta de nacimiento?

Cada presentación física del acta de nacimiento representa un soporte o periodo de emisión dentro del Registro Civil, de acuerdo con la información recabada en la plataforma oficial gob.mx:

Acta color sepia (rojo o vino): Corresponde al papel de seguridad valorado tradicional que se expidió de forma generalizada desde el año 2000 en las oficialías locales.

Acta color verde: Es el diseño oficial estandarizado vigente, emitido directamente en las ventanillas del Registro Civil con medidas unificadas.

Acta color blanca: Se refiere a la copia certificada descargada en formato PDF desde el portal oficial del Gobierno de México e impresa en papel común bond.

¿Para qué sirve cada color y cuál es su validez legal?

De acuerdo con las normativas de RENAPO descritas por el Registro Civil, todos los colores de actas de nacimiento tienen exactamente la misma validez legal en todo el territorio mexicano.

Ninguna dependencia pública ni institución privada puede rechazar una versión basándose en su tonalidad o en el tipo de papel. Las actas en hoja blanca e impresas en casa sirven para los mismos trámites que las de color verde o sepia, ya que la autenticidad del documento radica en sus candados digitales y no en el soporte físico.

¿Qué elementos garantizan la autenticidad del Formato Único?

Las copias certificadas actuales contienen medidas avanzadas de seguridad digital reguladas por la Base de Datos Nacional de Registro Civil:

Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.

Identificador electrónico único compuesto por 20 dígitos.

Código QR de verificación para validar datos con un dispositivo móvil.

Firma electrónica avanzada y cadena digital de autenticación.

Escudo Nacional con la leyenda “Soy México”.

Para verificar la legitimidad de cualquier acta de nacimiento, basta con escanear el código QR o ingresar la cadena digital en el sitio oficial.