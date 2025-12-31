Antes del cierre del año, Banco Compartamos, subsidiaria de Gentera, informó la obtención de nuevos recursos de financiamiento que serán destinados a fines corporativos y al fortalecimiento de su operación.

La institución dio a conocer que, entre noviembre y diciembre, se contrataron dos nuevas líneas de crédito. La primera corresponde a Banco Compartamos, S.A. I.B.M., por un monto de 600 millones de pesos, otorgados por Banorte, como parte de su estrategia de fondeo con la banca múltiple.

La segunda línea fue contratada por la filial de Banco Compartamos en Perú, con la Corporación Financiera Internacional (IFC), por un monto de 15 millones de dólares. En este caso, las disposiciones se realizan en moneda local (soles peruanos), lo que permite mitigar riesgos cambiarios asociados a la operación.

“La misma se utiliza o utilizará con base en las necesidades propias de la operación de Banco Compartamos, así como en función de su estrategia de financiamiento y plan de crecimiento”, señaló la empresa en un comunicado enviado al mercado.

Durante 2025, las subsidiarias de Gentera se han mantenido activas en la contratación de nuevas líneas de crédito, principalmente de corto plazo con la banca múltiple, en respuesta a nuevas disposiciones y a los vencimientos programados para 2026.

En contraste, los recursos de largo plazo, obtenidos principalmente a través de la banca de desarrollo, continúan siendo utilizados para atender las necesidades de la cartera crediticia, en línea con la expansión del negocio.

Al cierre de septiembre de 2025, Gentera reportó un incremento de 40% en los préstamos interbancarios, que ascendieron a 29,724 millones de pesos, de los cuales 77% corresponde a financiamiento de largo plazo, de acuerdo con su información financiera.

“El acceso de Gentera a financiamiento respalda su posición en el mercado de las microfinanzas”, mencionaron analistas de GBM en una nota a clientes.

En tanto, la cartera total de crédito alcanzó los 87,793 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 16.4%, con una base de atención de 6.36 millones de clientes en México y Perú, consolidando su posición en el segmento de inclusión financiera.