La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó que el trabajo doméstico y de cuidados realizado durante el matrimonio o concubinato puede generar derecho a una compensación económica en casos de separación o divorcio. La decisión establece un precedente relevante para reconocer el impacto financiero que enfrentan muchas mujeres que dedicaron su tiempo al cuidado del hogar, hijas e hijos, o familiares dependientes. El documento oficial de la SCJN, Apuntes sobre igualdad de género. Compensación económica, señala que el objetivo del mecanismo es reconocer el costo de oportunidad asumido por quienes dedicaron su tiempo principalmente a labores no remuneradas. En términos concretos, esto se entiende como las oportunidades laborales o ingresos que una persona dejó de obtener por dedicarse al trabajo doméstico. “El punto esencial por probar en la solicitud de una compensación económica es que la parte que la solicita asumió un costo de oportunidad durante la relación”, establece la Corte. La SCJN aclara que las tareas domésticas incluyen actividades que sostienen el funcionamiento cotidiano de la familia y que suelen pasar desapercibidas, como: Estas labores abarcan no solo lo visible, sino también la gestión, planificación y atención emocional a los miembros del hogar. “Los acuerdos en la familia frecuentemente se llevan a cabo de manera privada y el desempeño de tales trabajos no necesariamente genera pruebas directas”, reconoce el documento oficial, por lo que se entiende que demostrar estas acciones frente a un tribunal puede ser complejo. Sin embargo, los jueces pueden considerar: La Suprema Corte establece que los jueces deben analizar cada caso con perspectiva de igualdad, reconociendo que históricamente las mujeres han asumido una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. Al revisar las solicitudes, los tribunales deberán considerar la dedicación preponderante al hogar durante la relación, el impacto económico y profesional que esa dedicación tuvo sobre quien solicita la compensación, y la relevancia de esas labores en la vida familiar y comunitaria. Este enfoque busca equilibrar la justicia económica y reconocer oficialmente el valor del trabajo no remunerado. La resolución protege los derechos económicos de quienes dedicaron su tiempo al hogar, reconoce la desigualdad histórica en la distribución de las tareas domésticas y sienta un marco de referencia para que tribunales de todo el país valoren correctamente estas solicitudes.