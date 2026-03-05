Los esfuerzos y logros de las iniciativas que buscan promover la equidad de género en materia laboral son evidentes, pero todavía insuficientes, pues de acuerdo con OCC México, 73% de las y los empleados del país consideran que todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres. En entrevista con El Cronista, Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC, mencionó que la brecha salarial en México se mantiene entre 15% y 20%, un dato que fue respaldado por el Inegi, que al cierre de 2025 encontró una brecha salarial de 19.7% entre el salario promedio de hombres contra el de mujeres. El Termómetro Laboral de OCC arrojó que en una encuesta a 1,331 empleados y empleadas, 34% opinó que la brecha salarial es evidente, mientras que 23% dice que se concentra en algunos puestos y 16% apunta a que se limita a algunos sectores. Estas tres respuestas apuntan a un 73% de la población laboral que ha visto o vivido la brecha salarial. Solo 16% de los encuestados dijo que no percibe este diferencial. “A eso le sumamos que las mujeres todavía tienen mucha carga mental y física fuera del trabajo, y esa es una de las primeras razones por las que las mujeres no entran a la fuerza laboral o no se mantienen”, aseguró Villanueva. La participación femenina en el mercado laboral es de 41%, mientras que el resto es ocupado por los hombres. “A veces el problema no es tanto el salario, aunque sí es un tema a tratar, sino que las mujeres entren y permanezcan en el mercado laboral, o sea, que no tengan que desistir en algún momento. Y justamente en México sucede eso”, lamentó. Para Karla Villanueva, para disminuir la brecha salarial mencionó que lo más importante es implementar una política de transparencia sobre los sueldos y salarios, donde se especifique el rango salarial que se ofrece por cada posición y las responsabilidades de cada puesto. A esto se suma, generar planes de vida y carrera dentro de las empresas, así como eliminar el tabú de hablar sobre finanzas en el trabajo. La especialista mencionó que una encuesta alterna entre 1,239 mujeres señaló que poco más de la mitad ha sido testigo o ha experimentado que se le niegue un trabajo por ser mujer. En total, la encuesta señaló que 25% de las participantes, aceptaron haber vivido esa experiencia, mientras que 27% lo ha visto en su entorno laboral. En sentido contrario, 23% no lo ha sentido, mientras que 25% dice que no se les niegan las oportunidades laborales.