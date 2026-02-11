Las acciones de Alpek, la petroquímica fabricante de PTA, PET y EPS, retrocedieron 3.08% en las primeras operaciones del miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de reportar resultados por debajo de lo esperado por el consenso al cierre de 2025. El ajuste se dio luego de que la compañía presentó cifras por debajo de los estimados de los analistas. “Estimamos que la acción presente un comportamiento negativo, ya que reportó por debajo de lo esperado por el consenso y ligeramente por debajo de la guía compartida por la compañía. Es importante mencionar que el panorama de la industria continúa complicado”, señaló Alejandra Vargas, analista bursátil en BX+, en una nota. En 2025, la utilidad neta de la parte controladora se profundizó a 2,215 millones de pesos, frente a los 212 millones reportados en 2024. En tanto, los ingresos descendieron 7.7% anual, a 126,840 millones de pesos, según su reporte financiero. Alpek ha enfrentado un entorno de presión en márgenes y debilidad en la demanda, particularmente en el segmento de Polyester, lo que ha impactado su rentabilidad y elevado su apalancamiento, con una razón Deuda Neta/EBITDA de 4.0 veces. “Desde hace tiempo, Alpek enfrenta un entorno de presiones en márgenes y debilidad en la demanda, lo que ha afectado su rentabilidad y nivel de apalancamiento”, indicaron analistas de GBM. Los estrategas explicaron que, aunque la generación de flujo libre de efectivo y la disciplina en CapEx han dado cierto soporte, la nueva guía sugiere que la recuperación en volúmenes y spreads será gradual. Para 2026, Alpek prevé un EBITDA comparable de entre 450 y 500 millones de dólares, rango que se ubicó por debajo de las estimaciones del mercado. “La guía de inversión para 2026 confirma una estrategia prudente de asignación de capital, priorizando mantenimiento y eficiencia operativa”, escribió Guillermo Quechol, analista en Kapital Grupo Financiero. El estratega añadió que una eventual aplicación de aranceles a las importaciones de PET podría fortalecer la posición competitiva de la compañía en Estados Unidos; sin embargo, el balance riesgo–retorno actual justifica una postura cautelosa. Kapital mantiene una recomendación de Mantener, con un precio objetivo de 12.50 pesos por acción, lo que implicaría un potencial de 37.21% frente al precio intradía de 9.11 pesos (Ciudad de México, 9:27 horas).