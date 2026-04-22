Las ventas de Kimberly-Clark de México alcanzaron MXN$ 14.3 mil millones en el primer trimestre de 2026, un crecimiento anual de 4% y el nivel más alto registrado para un periodo similar, mientras que la utilidad neta aumentó 10% a MXN$ 2,026 millones La empresa destacó un “crecimiento rentable impulsado por Productos al Consumidor, expansión de márgenes y disciplina en costos”, de acuerdo con su reporte trimestral. El desempeño estuvo apoyado por el negocio de Productos al Consumidor, que avanzó 5% durante el trimestre, reflejando la fortaleza de sus marcas y su participación de mercado. En contraste, el segmento Away from Home disminuyó 1%, aunque mostró una mejora secuencial, mientras que las exportaciones retrocedieron 7%. Dentro del negocio externo, la compañía explicó que las ventas de producto terminado crecieron 16%, pero las de rollos maestros fueron menores debido a mayores requerimientos para el mercado de consumo. La rentabilidad también mostró avances. La utilidad bruta aumentó 11% con un margen de 41%, impulsado por menores costos en insumos y un tipo de cambio más favorable. La compañía indicó que el desempeño fue “ayudado por mejores costos en resinas, fluff, fibras vírgenes y recicladas”. Asimismo, la utilidad de operación creció 12% y el EBITDA avanzó 10% a MXN$ 3.8 mil millones con un margen de 26.7%, ubicado en la parte superior del rango de largo plazo de la empresa. Durante el trimestre, el programa de productividad generó aproximadamente MXN$ 450 millones en ahorros, derivados de acciones en costos, diseño de producto, manufactura y logística, lo que contribuyó a la expansión de márgenes. En términos financieros, la empresa cerró marzo con MXN$ 20.4 mil millones en efectivo y una razón de deuda neta a EBITDA de 0.9 veces, manteniendo la totalidad de su deuda denominada en pesos. Además, durante los últimos doce meses invirtió MXN$ 1.7 mil millones en capital y pagó 6.2 mil millones en dividendos, mientras recompró acciones como parte de su estrategia de distribución de capital. La compañía señaló que mantiene “un balance muy fuerte” y un enfoque en rendimientos consistentes para los accionistas, respaldado por su bajo nivel de apalancamiento y generación de flujo operativo.