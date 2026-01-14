La industria del blindaje en México tuvo el año pasado un crecimiento de doble dígito y seguirá este año con un alza similar, aseguró Gadi Mokotov, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Balística (CNB).

En entrevista con El Cronista, el directivo del CNB dijo que las ventas de blindaje de vehículos tuvieron un crecimiento de 15% el año pasado y este año se tendrá un aumento similar o mayor, estimado entre 15% y 20%.

Gadi Mokotov lamentó que el crecimiento de la industria es reflejo de la inseguridad que hay en el país.

“La gente vive y siente miedo cuando circula no nada más en la Ciudad de México, sino en varios estados o casi todos los estados hoy en día. Antes estaba muy enfocado a ciertos estados, ahorita ya prácticamente es a nivel nacional. También hemos tenido mucho aumento en lo que es el transporte de carga, lo que es el blindaje de tractocamiones por la situación también que se vive en las carreteras”, comentó.

De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de México, la gobernanza es el mayor problema que enfrenta la nación, con 44 menciones, y dentro del apartado de gobernanza, la amenaza más grande son los problemas de inseguridad pública.

Además, desde noviembre del año pasado, diversos grupos de transportistas de carga han implementado bloqueos intermitentes en diferentes carreteras del país, ante el aumento de la inseguridad que padecen para hacer su trabajo.

El tamaño de la inseguridad generalizada en el país ha causado que México se coloque como el segundo mercado más grande de América Latina en materia de blindaje, solo por detrás de Brasil.

En México, dijo Gadi Mokotov, se blindan aproximadamente 4,500 vehículos al año, mientras que en Brasil el tamaño del mercado abarca 35,000 vehículos anuales.

“Los principales clientes se dividen en dos: el sector privado, los empresarios, que hoy en día ya no es nada más los empresarios de alto nivel, es cualquier tipo de de empresario que protege no nada más a él, sino a sus familias, a sus cercanos y ya también a ciertos vehículos en transporte de la empresa y la parte del gobierno”, dijo.

Retos de la industria

Gadi Mokotov aseguró que en México existen 150 empresas afiliadas al CNB, mismas que cuentan con todas las certificaciones legales, pero también enfrentan una industria clandestina, que está calculada en un número similar de compañías que ofrecen blindaje con “productos milagro”.

Estas empresas que carecen de certificación, dijo, trabajan a plena luz del día y sin certificaciones que garanticen el trabajo de seguridad.

¿Cómo acceder a un blindaje seguro?

El presidente del CNB recomendó a los usuarios interesados en adquirir un blindaje que soliciten a las empresas las certificaciones legales que garanticen su trabajo y la integridad de los vehículos.

El especialista aseguró que el blindaje de autos debe cubrir toda la unidad y solo se utiliza para poder salir de la zona de riesgo cuando existe un ataque.

Para determinar el tipo de blindaje, comentó, la empresa hace un estudio de mercado que determina el nivel de riesgo, pues existen diferentes calibres que, dependiendo de su tamaño, protegen contra ataques de armas cortas, hasta asaltos con armas largas.

Gady Mokotov añadió que aunque la violencia se ha generalizado en el país, existen focos rojos principalmente en algunas zonas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa y la Zona Metropolitana del Valle de México.