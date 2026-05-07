El euro cotiza a 20.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 7 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.28%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.3 pesos y un mínimo de 20.28 pesos. En la última semana, la cotización del Euro retrocedió -1.09% y en el último año acumuló una caída de -7.18%, evidenciando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo ligeramente alcista: comenzó con impulso, encadenó tres subidas en la mitad del período y terminó con dos caídas, cerrando por encima del inicio pero por debajo del máximo reciente. Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 6.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.64%. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos días, ya que el dato de 2 refleja un crecimiento constante. Este incremento ha sido evidente durante los últimos dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. A medida que el Euro sigue subiendo, los inversores parecen confiar en una recuperación económica, lo que podría tener impactos significativos en el comercio y las inversiones en la Eurozona. para finalizar, al cambiar divisas en México prioriza instituciones autorizadas: bancos y casas de cambio reguladas con licencia visible. Compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar tu dinero, evita operar en la calle o con intermediarios informales y solicita recibo con el tipo de cambio aplicado y datos del establecimiento. Si usas cajeros, prefiere los ubicados dentro de sucursales bancarias, rechaza la conversión dinámica a tu moneda de origen y revisa límites y cargos por retiros internacionales. para finalizar, cuida tu seguridad y la integridad del efectivo: cuenta el dinero discretamente en ventanilla, verifica los billetes (marca de agua, hilo de seguridad y relieve) y guarda el efectivo en distintos lugares. Evita portar sumas elevadas; si necesitas montos grandes, divide la operación o utiliza transferencias o tarjetas. Toma la tasa FIX del Banco de México solo como referencia, pues la tasa al público varía; además, notifica a tu banco tu viaje, activa alertas y nunca compartas tu NIP, manteniendo siempre a la vista tu tarjeta en comercios. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".