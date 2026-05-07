El dólar canadiense cotiza a 12.63 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 7 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.89%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.67 pesos y un mínimo de 12.66 pesos. En la última semana, la cotización del dólar canadiense cayó un -1.77% y en el último año acumula un descenso de -7.47%, indicando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un desempeño mixto: inició con fuerza, alternó movimientos en la mitad del periodo y cerró con dos caídas consecutivas, dejando un balance casi plano y señales de debilidad al final. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.71%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual de 8.06%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que la diferencia con los días anteriores es positiva. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, el análisis a más largo plazo será crucial para determinar si esta tendencia se mantendrá o si volverá a fluctuar. La situación económica global y las políticas monetarias serán factores determinantes en el futuro de la cotización del Dólar canadiense. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.