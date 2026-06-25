Cáscara de aguacate y granos de café por qué mezclarlos y para qué sirve.

Combinar aguacate con granos de café molido se ha vuelto una práctica habitual entre quienes buscan alternativas naturales para el cuidado facial. Esta mezcla se prepara en casa y se aplica como mascarilla.

Antioxidantes que combaten el envejecimiento

El café aporta una textura ideal para exfoliar suavemente la piel, además de compuestos antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento prematuro.

La cafeína, por su parte, tiene propiedades antiinflamatorias y estimula la circulación sanguínea, lo que contribuye a una piel más firme, luminosa y uniforme.

El aguacate suma hidratación y vitaminas

El aguacate es rico en ácidos grasos y en vitaminas como la C y la E, nutrientes que ayudan a hidratar la piel y a protegerla frente a los radicales libres.

El aguacate es rico en ácidos grasos y en vitaminas como la C y la E.

Su contenido de vitamina E también contribuye a restaurar la barrera de hidratación de la piel, evitando la resequedad. Al combinarse con café, esta mezcla logra exfoliar e hidratar al mismo tiempo, sin resecar el cutis.

Cómo preparar y aplicar la mascarilla

La preparación es sencilla: se mezclan ambos ingredientes hasta lograr una pasta homogénea. Luego se aplica sobre el rostro limpio, masajeando con movimientos circulares.

Se recomienda dejar actuar la mezcla entre 10 y 20 minutos. No es aconsejable prolongar más este tiempo, ya que podría provocar resequedad en la piel.

Finalmente, se retira con agua tibia. Esta combinación se ha popularizado como una opción accesible dentro de las rutinas de cuidado facial natural, gracias a que utiliza ingredientes que muchas personas ya tienen en casa.