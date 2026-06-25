La aceleración de los fraudes impulsados por inteligencia artificial llevó a Incode a destinar u$s 100 millones para fortalecer su infraestructura de identidad digital centrada en la privacidad, una estrategia que incluye la adquisición de la firma especializada en criptografía Identiq, informó la compañía.

La empresa explicó que los recursos se utilizarán para ampliar sus capacidades de procesamiento en dispositivos, desarrollar nuevas tecnologías de protección de datos y reforzar sus equipos de ingeniería a nivel global. La incorporación de Identiq permitirá además que las organizaciones compartan señales de fraude sin exponer información sensible de sus clientes.

“Siempre hemos creído que la privacidad y la prevención del fraude no representan una disyuntiva, sino que forman parte del mismo problema, que solo puede resolverse de manera conjunta”, afirmó Ricardo Amper, fundador y director general de Incode.

El fraude impulsado por IA se dispara

La apuesta de la compañía ocurre en un contexto de rápido crecimiento de las amenazas digitales basadas en inteligencia artificial. De acuerdo con datos de Incode, el denominado fraude agéntico, un modelo donde los robots de IA operan de forma autónoma para clonar identidades y realizar transacciones sin intervención humana, representaba apenas representaba apenas 3% de los intentos de fraude detectados en 2024; sin embargo, durante el primer trimestre de 2026 la proporción aumentó a 40%. La empresa prevé que esta modalidad superará 90% de los intentos de fraude en los próximos 18 meses.

Incode señaló que ha procesado más de 7 mil millones de verificaciones de identidad, lo que le ha permitido identificar la evolución de estas amenazas y desarrollar herramientas para enfrentarlas mediante modelos de inteligencia artificial y automatización.

Para instituciones financieras, fintechs y empresas digitales, el avance de este tipo de fraude representa un desafío creciente, ya que obliga a reforzar los mecanismos de validación de identidad sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Colaboración contra el fraude sin compartir datos

Con la adquisición, Incode integrará la tecnología desarrollada por Identiq, empresa que invirtió más de u$s 50 millones y cerca de una década en crear soluciones que permiten detectar patrones recurrentes de fraude entre distintas organizaciones sin necesidad de centralizar bases de datos de clientes.

Según la compañía, este modelo reduce los riesgos asociados al intercambio de información sensible y disminuye la exposición a filtraciones de datos, un problema que se ha intensificado a nivel mundial.

“Todas las instituciones compartían la misma preocupación: ¿cómo combatir el fraude de manera conjunta sin perder el control sobre los datos de sus clientes? Identiq construyó la respuesta a esa pregunta”, afirmó Itay Levy, cofundador y director general de Identiq.

La tecnológica aseguró que la integración de ambas plataformas permitirá incorporar inteligencia de red contra el fraude a miles de millones de verificaciones de identidad cada año, fortaleciendo la capacidad de las organizaciones para detectar amenazas sin sacrificar privacidad ni cumplimiento regulatorio