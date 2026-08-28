El mercado de auriculares abiertos está dejando de ser un nicho asociado exclusivamente a corredores y actividades deportivas. La combinación de audio, comodidad y diseño está impulsando una categoría que busca hacerse un espacio dentro del mercado de tecnología wearable y, cada vez más, en el segmento de accesorios premium.

El mercado global de auriculares de oído abierto alcanzó un valor estimado de u$s 2,222 millones en 2024 y podría llegar a u$s 3,862 millones en 2031, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.3%, de acuerdo con un análisis de Valuates Reports.

El crecimiento responde a una demanda por dispositivos de audio que sean ergonómicos, intuitivos y multifuncionales. La expansión del streaming, el ejercicio, el bienestar y el trabajo también está ampliando los escenarios en los que los consumidores utilizan este tipo de dispositivos.

“La convergencia de la moda, la salud y la tecnología refuerza la demanda a largo plazo, convirtiendo los auriculares abiertos en un elemento esencial del estilo de vida”, señaló la consultora en su análisis.

De los runners al uso cotidiano

Los auriculares OWS tienen una diferencia frente a los modelos tradicionales, no sellan completamente el canal auditivo.

Esta característica fue uno de los elementos que impulsó inicialmente su adopción entre corredores, ya que permite escuchar música o podcasts sin perder por completo la percepción de los sonidos del entorno.

“Los usuarios están atentos a su entorno mientras disfrutan de música o podcasts, priorizando la seguridad y la comodidad”, explicó Business Insight Research en un análisis sobre la categoría.

La propuesta también ha encontrado espacio en actividades como el gimnasio y otros ejercicios, mientras que la resistencia al agua amplía las posibilidades de uso de algunos modelos.

Norteamérica acelera el mercado de auriculares abiertos

Norteamérica aparece entre las regiones con mayores oportunidades para el crecimiento de los auriculares de oído abierto, de acuerdo con The Insight Partners.

La expansión está relacionada con una mayor demanda de productos premium, el consumo de contenido en streaming, las necesidades de audio en espacios de trabajo y el uso de dispositivos durante el ejercicio.

Para esta región, las estimaciones apuntan a una tasa de crecimiento anual compuesta de entre 9.8% y 10.6% entre 2026 y 2034, dependiendo de las previsiones consideradas.

Esto abre una disputa adicional para los fabricantes de tecnología. De acuerdo con especialistas, no solo se trata de desarrollar dispositivos con mejor calidad de sonido, sino de conseguir que los consumidores los incorporen a más momentos de su día.

Huawei apuesta por el diseño

En este contexto, Huawei busca ampliar la propuesta de los auriculares abiertos con su nueva generación FreeClip 2 S, en la que el diseño adquiere un papel central.

La compañía china presentó el dispositivo bajo el concepto de “Estética luminosa”, con una estructura metálica disponible en azul y plata. Cada auricular pesa 5.1 gramos, según las especificaciones proporcionadas por la compañía.

La apuesta apunta a una categoría que durante años estuvo dominada visualmente por dispositivos identificados con la tecnología y el deporte. El diseño tipo clip busca que el auricular tenga una presencia más cercana a la de un accesorio que a la de un gadget convencional.

En materia de audio, los FreeClip 2 S incorporan una esfera acústica con un driver de doble diafragma, además de un sistema de cancelación de ruido para llamadas que utiliza tres micrófonos.

El dispositivo se coloca alrededor del oído sin bloquear completamente el canal auditivo, una característica que permite mantener la percepción del entorno mientras se reproduce contenido.

La evolución de los auriculares inalámbricos refleja un cambio más amplio en el mercado tecnológico. Los consumidores ya no buscan únicamente especificaciones técnicas, sino dispositivos que puedan integrarse a su rutina y, en algunos casos, a su estilo personal.