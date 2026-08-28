El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis(CAMe) aplicó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular viernes, 28 de agosto de 2026.

Los autos que no circulan en México este viernes, 28 de agosto de 2026

Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este viernes, 28 de agosto de 2026 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: azul

Números de terminación de placa: 9 y 0.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente detalló que los autos con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores de México que se encuentren en situaciones de emergencia, necesiten asistencia sanitaria o estén transportando individuos que necesiten ayuda podrán solicitar ser eximidos del programa y circular sin restricciones, según lo declarado por las autoridades mexicanas.

Los coches que no podrán circular viernes, 28 de agosto de 2026.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.