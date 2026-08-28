Por qué las letras F y J del teclado tienen un relieve y cómo usarlas correctamente

Si alguna vez te has detenido a observar las teclas de tu computadora, probablemente notaste que las letras F y J cuentan con un pequeño borde o relieve que sobresale de la superficie.

Este detalle de diseño en el teclado QWERTY no es una imperfección de fábrica ni un adorno estético; responde a un propósito fundamental para la productividad diaria, la mecanografía al tacto y la salud visual. Aprender a utilizarlas adecuadamente transforma por completo la manera en que escribimos digitalmente.

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¿Para qué sirven las pequeñas marcas táctiles en las teclas F y J?

El objetivo central de las marcas táctiles en las teclas F y J es servir como puntos de referencia táctiles para posicionar las manos sin necesidad de desviar la mirada de la pantalla. Precisamente, estos relieves actúan como el centro de gravedad del usuario en la denominada “fila guía” o home row, facilitando la ubicación a ciegas y optimizando la velocidad de escritura al reducir desplazamientos innecesarios.

Asimismo, la Organización Internacional de Normalización (ISO), mediante normativas como la ISO 9241 sobre ergonomía de la interacción persona-sistema, destaca que la retroalimentación táctil (tactile feedback) es esencial para que las personas reconozcan las posiciones de referencia del teclado sin generar fatiga visual. Fabricantes líderes de periféricos como Logitech, Cherry, Corsair y Razer incluyen estas muescas obligatoriamente en sus diseños para garantizar accesibilidad y comodidad.

¿Quién inventó este relieve y cuál es su origen histórico?

Aunque la mecanografía al tacto tiene más de un siglo de existencia, el relieve moderno en las teclas F y J fue ideado y patentado por June E. Botich en Estados Unidos. La inventora registró esta modificación táctil en los teclados de computadora con el fin de adaptar las técnicas tradicionales de mecanografía a los entornos informáticos modernos, logrando aumentar drásticamente la velocidad y reducir errores en la captura laboral de datos (según registros de la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. - USPTO).

No obstante, este avance técnico se apoya en hitos históricos previos:

Frank Edward McGurrin (1888) : taquígrafo judicial de Salt Lake City que popularizó el método de mecanografía al tacto de 10 dedos. McGurrin demostró que memorizar el teclado y orientarse mediante la fila central era infinitamente más rápido que el método visual de buscar tecla por tecla.

Christopher Latham Sholes (1868-1873): creador de la primera máquina de escribir comercial y del diseño de distribución de teclas QWERTY, esquema que estableció la fila guía donde hoy residen la F y la J.

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¿Cómo posicionar las manos correctamente utilizando las teclas F y J?

Para sacar el máximo provecho a este recurso ergonómico y desarrollar memoria muscular, es imprescindible adoptar la postura correcta desde el inicio:

Coloca los índices en el origen: ubica el dedo índice de la mano izquierda sobre la tecla F y el índice derecho sobre la tecla J, sintiendo el pequeño relieve con la yema del dedo. Alinea la fila guía: descansa el resto de los dedos en la misma fila horizontal. Para la mano izquierda, meñique en la A, anular en la S, medio en la D e índice en la F. Para la mano derecha: índice en la J, medio en la K, anular en la L y meñique en la Ñ (o punto y coma en teclados en inglés). Posiciona los pulgares: deja reposar ambos pulgares de manera natural sobre la barra espaciadora. Retorno constante: al escribir, los dedos se desplazarán hacia las filas superior e inferior, pero los índices deben regresar siempre a la F y la J como su punto neutro de partida.

Los beneficios a la salud y la productividad que aporta escribir sin mirar el teclado

Especialistas en ergooftalmología y salud ocupacional señalan que el uso adecuado de los relieves en la F y la J previene afecciones físicas comunes derivadas del trabajo de oficina. Al no tener que bajar la cabeza de forma recurrente para mirar el teclado, se minimizan dos problemas de salud frecuentes: