Según un reporte de Counterpoint Research Huawei creció en este nicho frente a gigantes como Apple.

En esta noticia Huawei gana terreno en el mercado de relojes inteligentes

Las restricciones al uso de teléfonos inteligentes en escuelas mexicanas están comenzando a abrir un nuevo nicho de negocio para la industria tecnológica, que apuesta por relojes inteligentes infantiles como una alternativa para mantener la comunicación entre padres e hijos sin depender de un smartphone.

La tendencia coincide con un endurecimiento de las políticas sobre el uso de dispositivos móviles en los planteles. La presidenta Claudia Sheinbaum informó recientemente que 16 estados ya regulan el uso de teléfonos celulares en escuelas como una medida para proteger la salud física y mental, así como el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes.

Según explicó, la estrategia no busca prohibir completamente estos dispositivos, sino fomentar un uso responsable dentro de los centros educativos.

En ese contexto, fabricantes de tecnología han comenzado a fortalecer su oferta de smartwatches para niños, dispositivos que permiten realizar llamadas, compartir la ubicación en tiempo real y establecer contactos autorizados, pero que, en algunos modelos, prescinden del acceso abierto a internet.

La oportunidad también responde al crecimiento de esta categoría a escala mundial.

De acuerdo con Counterpoint Research, los envíos globales de relojes inteligentes aumentaron 70% interanual durante el primer trimestre de 2026, mientras que la penetración del mercado alcanzó 25%, reflejando una mayor adopción entre consumidores.

Las perspectivas de crecimiento también son favorables. Fortune Business Insights estima que el mercado mundial de relojes inteligentes pasó de un valor de u$s 38,053 millones en 2025 a una proyección de u$s 44,028 millones en 2026, con expectativas de alcanzar u$s 142,004 millones en 2034.

Huawei gana terreno en el mercado de relojes inteligentes

Entre las compañías que buscan capitalizar esta tendencia se encuentra Huawei, que se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de relojes inteligentes.

Según Counterpoint Research, la empresa incrementó 53% sus envíos de smartwatches durante la primera mitad de 2025, desempeño que le permitió ubicarse por primera vez como el mayor proveedor global del segmento, con una participación de mercado de 21%.

La consultora también destacó que el precio promedio de los relojes inteligentes de Huawei es de u$s 227, frente a los u$s 413 registrados por Apple.

“Dado que China lidera el rápido crecimiento del mercado de los relojes inteligentes, los envíos de relojes inteligentes de Huawei también están aumentando en Europa y otros mercados, por lo que es probable que su cuota de mercado continúe creciendo”, señaló Yoshio Tamura, analista de Counterpoint Research.

Como parte de esa estrategia, Huawei lanzó recientemente en México el Huawei Smartwatch Kids X1, un reloj inteligente dirigido al segmento infantil.

El dispositivo incorpora tarjeta SIM, GPS de alta precisión, definición de zonas seguras, botón SOS y una aplicación para que los padres administren contactos autorizados y consulten la ubicación en tiempo real.

A diferencia de un teléfono inteligente convencional, el reloj no ofrece acceso abierto a internet, una característica que se incorpora a las crecientes preocupaciones sobre el uso de dispositivos móviles entre menores de edad.