La cotización del euro alcanzó los MXN 19.74 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 31 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.1% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.79 pesos y un mínimo de 19.7 pesos.

En el mercado del euro, la cotización cayó un -0.13% en la última semana y acumula un descenso de -7.71% en el último año, lo que refleja una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia alcista, con 7 avances y 3 retrocesos, predominando los cierres en positivo pese a correcciones puntuales.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.09%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.51%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor ha aumentado, lo que puede ser beneficioso para los comerciantes y turistas que operan en esta moneda.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia podría ser temporal; en caso de que el dato cambie en los próximos días, podríamos ver oscilaciones significativas en su valor.

En resumen, la tendencia actual sugiere un optimismo en el mercado, pero se debe estar atento a posibles cambios en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.