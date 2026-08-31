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Este lunes, 31 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2707 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.24%.

En la última semana, la cotización del dólar canadiense subió un 0.24%, mientras que en el último año retrocedió un 6.28%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó movimientos casi a diario y, pese a varios retrocesos, cerró con leve sesgo alcista frente al nivel inicial.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 3.23%, es menor que la volatilidad anual del 6.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esta alza en su valor respecto a los días anteriores indica un fortalecimiento de la moneda.

En comparación con los días pasados, el Dólar canadiense ha mostrado un crecimiento constante, sugiriendo un aumento en la confianza de los inversores. Esto puede ser un reflejo de factores económicos favorables en el país.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.