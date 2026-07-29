Oficial | Hacienda puede embargar las cuentas bancarias, el sueldo y los bienes si esta deuda no se paga a tiempo

La Agencia Tributaria dispone de un procedimiento específico para cobrar las deudas tributarias cuando un contribuyente no paga dentro del plazo voluntario. Si la situación no se regulariza tras la notificación correspondiente, Hacienda puede embargar cuentas bancarias, salarios, devoluciones de impuestos, vehículos e incluso inmuebles, siempre siguiendo el orden y las garantías previstas por la ley.

Sin embargo, el embargo no se produce de forma inmediata. Antes de llegar a esa fase, la Administración debe notificar al contribuyente el inicio del procedimiento ejecutivo y conceder un último plazo para saldar la deuda o presentar las alegaciones que considere oportunas.

Conocer cómo funciona este proceso resulta fundamental para evitar recargos, intereses y medidas de ejecución que pueden afectar al patrimonio del deudor.

Oficial | Hacienda puede embargar las cuentas bancarias, el sueldo y los bienes si esta deuda no se paga a tiempo. Gemini - IA

Hacienda puede embargar cuentas bancarias, sueldos y bienes: cuándo comienza el procedimiento

El procedimiento se inicia cuando una deuda tributaria no se paga durante el período voluntario establecido por la Agencia Tributaria. En ese momento, la deuda entra en período ejecutivo, regulado por la Ley General Tributaria.

El primer paso es la emisión de la providencia de apremio, un documento oficial que tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial y comunica al contribuyente que la deuda pasa a la fase de cobro forzoso.

Según explica la Agencia Tributaria, esta notificación incorpora el importe pendiente, el recargo correspondiente y un nuevo plazo para efectuar el pago antes de que continúe el procedimiento de apremio.

Si el contribuyente abona la deuda dentro del plazo indicado en la providencia de apremio, podrá evitar que el procedimiento avance hacia el embargo de sus bienes, aunque deberá asumir el recargo que corresponda conforme a la normativa vigente.

En cambio, si transcurre ese plazo sin pagar, solicitar un aplazamiento o presentar un recurso que suspenda la ejecución cuando proceda, Hacienda podrá comenzar las actuaciones de embargo.

Qué bienes puede embargar Hacienda si la deuda no se paga

La Ley General Tributaria establece un orden para practicar los embargos, con el objetivo de que el cobro de la deuda resulte lo menos perjudicial posible para el contribuyente.

Entre los bienes y derechos que puede embargar la Agencia Tributaria se encuentran:

Dinero depositado en cuentas bancarias.

Créditos, devoluciones tributarias y otros derechos de cobro.

Salarios, sueldos y pensiones, respetando los límites legales de inembargabilidad.

Valores, acciones y fondos de inversión.

Vehículos.

Bienes inmuebles.

Actividades económicas o establecimientos mercantiles en determinados supuestos.

La Agencia Tributaria recuerda que el embargo se practica mediante una diligencia de embargo, que se comunica tanto al contribuyente como, cuando corresponde, a la entidad bancaria, la empresa pagadora o el organismo que deba ejecutar la retención.

Hacienda no puede embargar todo el sueldo: estos son los límites que establece la ley

Uno de los aspectos que más dudas genera es el embargo de salarios y pensiones.

La normativa española establece que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable, salvo en los supuestos previstos expresamente por la ley, como determinadas pensiones alimenticias fijadas judicialmente.

Cuando el sueldo supera esa cantidad, Hacienda puede embargar únicamente una parte, aplicando una escala progresiva prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esto significa que el porcentaje embargable aumenta a medida que crece el salario, por lo que no todo el importe puede ser retenido por la Administración.

El objetivo es garantizar que el contribuyente conserve unos ingresos mínimos para atender sus necesidades básicas mientras cumple con sus obligaciones tributarias.

Qué hacer si recibes una providencia de apremio de Hacienda

Recibir una providencia de apremio no significa que las cuentas bancarias vayan a ser embargadas ese mismo día, pero sí supone que la deuda ha entrado en vía ejecutiva.

La Agencia Tributaria recomienda revisar la notificación y comprobar si la deuda es correcta. En función del caso, el contribuyente puede:

Pagar la deuda dentro del plazo indicado.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento cuando la normativa lo permita.

Presentar un recurso o reclamación en los supuestos previstos por la ley.

Regularizar cualquier error que haya dado origen al procedimiento.

Actuar dentro de ese plazo puede impedir que Hacienda tenga que continuar con las actuaciones de embargo y evitar nuevos costes derivados del procedimiento ejecutivo.

Los recargos que aplica Hacienda cuando una deuda entra en vía ejecutiva

El paso del período voluntario al ejecutivo implica la aplicación de recargos establecidos en la Ley General Tributaria.

La normativa contempla distintos porcentajes en función del momento en que se regularice la deuda.

Cuando el contribuyente paga tras recibir la providencia de apremio dentro del plazo concedido, se aplica el recargo ejecutivo reducido del 10%, sin exigir intereses de demora ni las costas del procedimiento.

Si el pago se realiza una vez finalizado ese plazo, el recargo ordinario asciende al 20%, además de los intereses de demora y, en su caso, las costas derivadas de la ejecución.

Por ello, responder con rapidez a la notificación puede reducir de forma significativa el coste final de la deuda.

Oficial | Hacienda puede embargar las cuentas bancarias, el sueldo y los bienes si esta deuda no se paga a tiempo

¿Puede Hacienda embargar directamente una cuenta bancaria?

Hacienda puede confiscar las cuentas bancarias únicamente cuando el procedimiento fiscal de apremio ha avanzado hasta la fase de embargo.

En ese momento, la Agencia Tributaria puede remitir una diligencia a la entidad financiera para inmovilizar el saldo disponible hasta cubrir el importe de la deuda, siempre respetando las garantías previstas por la legislación.

No obstante, ese embargo llega después de las notificaciones y plazos establecidos por la normativa, por lo que el contribuyente dispone de oportunidades para regularizar su situación antes de que la Administración adopte esa medida.