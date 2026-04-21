En el transcurso de este martes, 21 de abril de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 14.52 horas y ha tenido una magnitud de 4.8 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 64 km al noreste de Miahuatlán, con una profundidad de 82.7 kilómetros, latitud de 16.529° y una longitud de -96.034°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.